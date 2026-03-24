대표작 25점 엄선 더 프레임 프로·마이크로 RGB로 전시 부스도 운영

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 TV 예술 구독 서비스인 삼성 아트 스토어에 아트 바젤 홍콩 2026 컬렉션을 공개했다.

이번 컬렉션은 오는 27일부터 29일까지 개최되는 아트 바젤 홍콩 2026에 참여하는 주요 갤러리와 작가들의 작품 25점으로 구성됐다.

이번 컬렉션에는 뱅크, CLC 갤러리 벤처, 린앤린, 펄 람, 로시 앤 로시, 토미오 코야마, 베이컨시, 돈 갤러리 등 8개 갤러리 소속 작가 20명의 작품이 포함됐다.

독일 예술가이자 우주비행 훈련을 받은 마이클 나자르의 ‘Europa(2016)’, 루이비통(Louis Vuitton) 2024 프리폴 컬렉션에서 니콜라 제스키에르(Nicolas Ghesquière)와 협업하며 주목받은 ‘Ken(2023)’, 또 독학으로 작품 활동을 이어온 홍콩 현대 미술 작가 하빅춘의 작품 등을 만나볼 수 있다.

삼성전자는 올해 아트 바젤의 공식 디스플레이 파트너로 참여해 전시 부스도 운영한다.

‘시간과 공간을 넘어 아트 바젤 홍콩으로’를 주제로 마련된 부스에서는 더 프레임 프로, 마이크로 RGB, OLED 등 최신 TV 라인업을 통해 작품을 전시한다.

아트 바젤 홍콩 컬렉션과 함께 윤희, 윤종숙 등 한국 작가 작품과 이건희 컬렉션도 함께 선보인다.

또한 디지털 아트 전시존 ‘제로 10’에도 더 프레임을 설치해 차세대 디지털 아트 감상 경험을 제공할 예정이다.

삼성전자는 세계적인 아트페어 아트 바젤과의 파트너십을 바탕으로 홍콩·바젤·파리·마이애미 비치에서 열리는 전시 작품을 엄선해 삼성 아트 스토어를 통해 선보이고 있다.

삼성전자는 더 프레임 프로, 더 프레임, 마이크로 RGB, 네오 QLED, OLED 등 아트 TV 라인업에 삼성 아트 스토어 적용을 확대하고 있다.

삼성 아트 스토어는 전 세계 117개국 이상에서 서비스되는 삼성 TV 전용 예술 작품 구독 서비스로, 메트로폴리탄 미술관, 뉴욕 현대미술관, 오르세 미술관, 아트 바젤 등과 협업해 800명 이상의 작가, 5000점 이상의 작품을 제공한다.

고봉준 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “아트 바젤과 6년간 이어온 협력을 바탕으로 선보이는 이번 컬렉션은 삼성 아트 스토어의 제공하는 예술 콘텐츠의 높은 수준을 보여준다”며 “삼성전자의 첨단 디스플레이 기술을 통해 세계적인 아트페어 작품부터 한국의 문화유산까지 생생하게 구현했다”고 말했다.