아·태 대표 광고제 공익성·지역성, 브랜드 비전·영상미 아울러 신설된 특별상 ‘올해의 독립 네트워크’ 선정

[헤럴드경제=박지영 기자] 이노션이 아시아태평양 지역 대표 광고제인 애드페스트(ADFEST) 2026에서 본상 13개를 수상하고, 올해 신설된 특별상인 ‘올해의 독립 네트워크’에 선정됐다고 24일 밝혔다.

이번 수상으로 이노션은 실버 4개, 브론즈 8개, 로터스 루츠 1개 등 총 13개의 본상을 수상하며 국내 최다 수상 기록을 세웠다고 밝혔다.

‘올해의 독립 네트워크’는 전 카테고리 파이널리스트와 수상작의 크레딧 점수를 기준으로 가장 높은 성과를 낸 네트워크에 수여되는 상으로, 글로벌 독립 광고 네트워크로서의 경쟁력을 입증한 성과로 평가된다.

주요 수상작 가운데 빙그레와 진행한 ‘처음 듣는 광복(Hearing 1945)’ 캠페인이 주목받았다. 광복 80주년을 맞아 당시의 만세 함성을 인공지능(AI) 기술로 복원해 후손들이 처음으로 들을 수 있도록 한 프로젝트로, 브랜드 익스피리언스 부문 실버·브론즈를 비롯해 로터스 루츠, 디지털 크래프트, 라디오·오디오 등 여러 부문에서 고르게 수상했다. 역사적 의미와 기술적 구현을 결합한 점이 높은 평가를 받았다.

당근과 함께한 공익 캠페인 ‘컴백홈(Come Back Home)’도 주요 수상작으로 꼽힌다. 이 캠페인은 앱 이용자가 실종 가족 정보를 실시간으로 확인하고 제보할 수 있도록 설계해 빠른 발견을 돕는 플랫폼 기반 공익 프로젝트로, 크리에이티브 전략 부문 실버와 이펙티브 부문 실버를 포함해 총 4개의 본상을 받았다.

제네시스의 ‘GV60 Take Your Wonder Further’ 캠페인은 필름 크래프트 부문 실버를 수상했다. 노르웨이 트롬쇠의 오로라를 배경으로 전동화 모델 GV60의 기술과 브랜드 비전을 영상미로 표현해 호평을 받았다.

이 밖에 삼양식품의 ‘Ride the Buldak High’ 캠페인은 크리에이티브 전략 부문과 디지털·소셜 부문에서 브론즈를 수상하며 3개의 본상을 추가했다.

김정아 이노션 대표는 “다양한 산업군의 클라이언트와 함께 브랜드 경험, 공익, 기술, 문화적 맥락을 아우르는 크리에이티브를 만들어온 성과가 국제 무대에서 인정받은 결과”라며 “앞으로도 차별화된 아이디어와 실행력으로 브랜드와 사회에 의미 있는 커뮤니케이션을 선보이겠다”고 말했다.

1998년 시작된 애드페스트는 아시아태평양 지역을 대표하는 국제 광고제로, 스파이크스 아시아(Spikes Asia)와 함께 글로벌 광고업계 주요 시상식으로 꼽힌다.