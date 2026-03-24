중기부·과기정통부·민간 협단체 합동으로 중소·벤처기업 대상 설명회 이어가 법·제도 대응부터 지원사업, 1:1 상담까지…유튜브 생중계로 접근성 확대 1월 이후 현장 300명 이상, 온라인 9000여명 참여…업계 호응 반영

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부와 과학기술정보통신부는 ‘인공지능기본법’ 시행 이후 인공지능(AI) 중소·벤처기업이 필요로 하는 제도와 지원사업을 설명하고 현장 의견을 청취하기 위한 ‘AI+정책설명회’를 추가 개최한다고 밝혔다.

이번 설명회는 중소·벤처기업의 법·제도 대응력을 높이고, 법 시행 후 최소 1년의 규제 유예기간 동안 현장의 목소리를 정책에 반영하기 위해 마련됐다.

지난 1월부터 중기부와 과기정통부가 공동 주관한 설명회에는 현장 참석자 300명 이상, 유튜브 시청자 9000여명이 몰리며 중소·벤처기업의 높은 관심을 끌었다. 당시 설명회에서는 지난 1월 22일부터 시행된 ‘인공지능기본법’ 주요 내용과 기업 활용도가 높은 지원사업이 소개됐다.

1차 설명회는 1월 28일 중기부·과기정통부·창업진흥원·코리아스타트업포럼 주관으로 팁스타운에서 열렸고, 2차 설명회는 2월 25일 중기부·과기정통부·코리아스타트업포럼 주관으로 드림플러스 강남에서 진행됐다.

향후 설명회는 기관·단체별 주요 행사와 연계해 이어질 예정이다. 정부는 대국민 소통과 정책 접근성을 높이기 위해 유튜브 생중계를 병행하고, 현장에 참석하지 못한 기업에도 실시간 질의응답 기회를 제공할 계획이다. 또 법·제도와 지원사업 안내를 함께 진행하고, 중소·벤처기업이 법률과 투자 관련 1:1 상담을 받을 수 있는 창구도 운영한다.

오는 4월 1일에는 중기부 주관으로 ‘모두의 챌린지 AX 출범식’과 연계한 설명회가 서울에서 열린다. 이 자리에서는 스타트업의 ‘AI 기본법’ 대응 전략과 ‘모두의 챌린지 AX’ 사업 안내, AI 스타트업 대상 1:1 법률 상담이 진행될 예정이다. 현장 규모는 300명이다.

5월 6일에는 한국인공지능협회가 ‘AI EXPO’와 연계해 코엑스에서 설명회를 개최한다. 고영향 AI 판단 방법과 의무사항, AI 펀드 및 지역 AI 대전환 사업 안내, AI 기업과 AI 펀드 벤처캐피털(VC) 간 1:1 상담회가 예정돼 있다. 역시 300명 규모다.

8월에는 벤처기업협회가 ‘벤처썸머포럼’과 연계한 설명회를 준비하고 있다. AI 사업자의 투명성 확보 의무, 스마트공장 보급·확산 사업 안내, AI 스타트업 발표와 토크콘서트 등이 진행될 예정이며, 500명 규모로 추진된다. 다만 세부 일정과 구성은 변경될 수 있다.

박용순 중소기업정책실장은 “중소·벤처기업에 AI를 더해 혁신 활동을 이어갈 수 있도록 현장에서 요구하는 내용들로 정책설명회를 구성할 계획”이라며 “AI 스타트업 발굴·육성, 스마트공장 확산, 지역 주도 AI 전환 등을 통해 중소·벤처기업의 AI 활용이 확산될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김경만 과기정통부 인공지능정책실장은 “인공지능기본법 시행 초기 스타트업 등 기업의 우려를 해소하고 법률 준수 과정에 기업이 참여할 수 있도록 적극 지원할 계획”이라며 “AI 산업의 발전과 지속적인 혁신을 위해 제도 개선 과정에서도 스타트업의 목소리를 적극 경청하고 반영해 나가겠다”고 밝혔다.