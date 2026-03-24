양 부처 합동 간담회 열고 창업·투자·R&D·임상·글로벌 진출 연계 지원 스케일업부터 오픈이노베이션, 규제 개선까지 ‘4UP 전략’ 본격 추진 유망 벤처 공동 발굴해 패키지 지원…K-바이오 성장 사다리 구축 속도

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부와 보건복지부는 대통령 주재 국가창업시대 전략회의의 후속 조치로 24일 서울 서초구 한국제약바이오협회에서 합동 정책간담회를 열고, 제약바이오벤처의 성장과 글로벌 진출을 체계적으로 지원하기 위한 ‘제약바이오벤처 육성 전주기 협업방안’을 발표했다.

이번 협업방안은 중기부가 앞서 국가창업시대 전략회의에서 발표한 ‘모두의 창업 프로젝트’의 일환이다. 글로벌 의약품 시장의 지속 성장과 국내 제약바이오 산업 경쟁력 확대 흐름에 맞춰 유망 제약바이오벤처의 혁신 신약 창출 기반을 강화하기 위한 범정부 전략으로 마련됐다.

정부는 글로벌 의약품 시장이 반도체 산업의 3배 규모로 커지고 있는 가운데, 국내 역시 의약품 수출 100억달러 돌파, 바이오의약품 수출 세계 10위권 진입, 기술수출 21조원 달성, 의약품 파이프라인 세계 3위 등 성과를 축적해 왔다고 평가했다. 다만 신약개발 특성상 장기간·고위험 구조로 인해 임상 단계 자금 단절과 기술사업화 지연 등 성장 공백이 여전하다는 판단이다.

이에 따라 중기부와 복지부는 기업 성장 단계와 신약개발 전주기를 유기적으로 연결하는 통합 지원체계를 구축하기로 했다. 유망기업을 공동 발굴해 집중 지원하고, 연구개발부터 사업화, 글로벌 진출까지 이어지는 구조를 마련해 ‘블록버스터 창출 후보기업’을 전략적으로 육성하겠다는 구상이다. 블록버스터 창출 후보기업은 연 매출 10억달러 이상을 기록하는 블록버스터 신약을 창출할 것으로 기대되는 제약바이오기업을 뜻한다.

양 부처는 이를 위해 지원사업을 촘촘히 연계하는 ‘4UP 전략’을 추진한다. 혁신자금 공급을 통한 스케일업, 개방형 혁신을 통한 성과 창출 스피드업, 성장을 뒷받침하는 혁신생태계 레벨업, 현장 중심 협업형 정책 설계를 통한 시너지업이 핵심이다.

정책펀드 간 연계를 통해 후보물질 발굴부터 임상, 사업화까지 이어지는 투자 생태계도 구축한다. 정부는 이를 통해 연구개발 성과가 임상과 사업화로 이어지는 ‘이어달리기형 지원체계’를 마련해 성과 창출 가능성을 높인다는 계획이다.

개방형 혁신을 통한 성과 창출 스피드업도 추진한다. 기술이전과 신약개발 성과를 앞당기기 위해 기업 간 협업 탐색 단계부터 기술이전 계약 체결까지 전 과정을 단계별로 지원한다. 특히 글로벌 기업과 국내 기업 간 기술거래 단계별 협업을 지원하는 글로벌 오픈이노베이션 활성화 지원사업을 올해 신규로 도입한다. 총 104억원 규모다.

여기에 보스턴 CIC, 쇼난 아이파크 등 해외 거점 진출 지원을 연계해 국내 기업의 글로벌 진출도 적극 지원할 계획이다. 국내에서는 제약벤처와 AI벤처, 제약사 간 협업 유인을 높이기 위해 AI벤처-제약벤처, 제약사-벤처 간 협업 연구개발을 신설하고 의료데이터 활용 지원, 혁신형 제약기업 인증기준 개편 등도 추진한다.

성장을 뒷받침하는 혁신생태계 레벨업 차원에서는 연구개발 인프라와 규제 개선 협력이 이뤄진다. 정부는 연구장비와 데이터의 공동 활용체계를 구축하고, 클러스터 간 연계를 위한 버추얼 플랫폼 도입 등을 통해 인프라 활용도를 높일 예정이다. 또 현장 수요 기반의 규제 개선 과제를 공동 발굴·개선하고, 제약바이오벤처 특화 통계와 모니터링 체계도 구축해 정책 정밀도를 높이기로 했다.

한성숙 중기부 장관은 “제약바이오벤처는 우수한 기술력을 보유하고도 투자, 협력, 사업화가 제때 이어지지 못해 성장 속도가 늦어지는 경우가 많았다”며 “이번 협업방안은 정부 지원을 유기적으로 연결해 빠른 스케일업을 촉진하고, 오픈이노베이션 기반 협업을 통해 기술이 빠르게 사업화로 이어지도록 지원하는 데 초점을 두고 있다”고 말했다.

정은경 복지부 장관은 “제약바이오벤처는 우리나라가 글로벌 선도형 경제로 도약하는 핵심 주체”라며 “정부는 부처 간 협업을 통해 연구개발, 사업화, 글로벌 진출까지 이어지는 성장 사다리를 구축해 K-바이오의 글로벌 경쟁력을 한 단계 끌어올리겠다”고 밝혔다.