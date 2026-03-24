3월 리빙페어 참가해 접이식 매트리스·토퍼·안대 등 할인 판매 이사·캠핑 수요 겨냥한 공간 효율 제품 전면에 양면 비스포크 매트리스부터 거북목 관리 의료기기까지 선보여

[헤럴드경제=홍석희 기자] 수면 전문 브랜드 프로젝트슬립은 컬리에서 진행되는 ‘3월 리빙페어’에 참가해 봄맞이 특가 프로모션을 진행한다고 24일 밝혔다.

행사 기간은 지난 23일 오전 11시부터 오는 30일 오전 11시까지다. 프로젝트슬립은 이번 기획전을 통해 새 시즌 준비와 봄 인테리어 단장을 계획하는 고객들을 겨냥해 다양한 수면용품을 최대 75% 할인 판매한다.

대표 제품은 ‘플립토퍼’다. 3단 접이식 구조의 매트리스로, 사용하지 않을 때는 접어서 보관하거나 좌식 소파처럼 활용할 수 있어 공간 효율성이 높은 것이 특징이다. 회사 측은 3월 이사를 앞둔 1인 가구를 비롯해 실용성을 중시하는 소비자 수요를 겨냥한 제품이라고 설명했다.

플립토퍼에는 6개 레이어의 다층 트랜지션 설계가 적용됐다. 몸은 가볍게 받쳐주면서 허리는 탄탄하게 지지하도록 설계됐다는 게 회사 측 설명이다. 테슬라와 현대자동차 주요 SUV 모델과 호환돼 봄철 캠핑 시즌 차박 매트로도 활용할 수 있다.

함께 선보이는 ‘퍼펙션 매트리스’는 사용자의 체형과 취향에 따라 부드러운 소프트 감도와 탄탄한 하드 감도를 선택할 수 있는 양면형 제품이다. 12중 레이어와 30㎝ 두께를 적용했고, 허리 지지를 강화한 서포트 웨이브 공법으로 쾌적한 사용감을 구현했다고 프로젝트슬립은 설명했다.

프로젝트슬립은 이번 행사 기간 ‘몽글몽글 부드러운 양털부츠양말’도 7일 한정 특가로 선보인다. 통기성과 보온성을 함께 갖춘 실내용 아이템으로, 테디베어·레몬크림·초코무스 등 다양한 색상으로 구성됐다.

프로젝트슬립 관계자는 “봄맞이 이사나 캠핑 등 새로운 시작을 앞둔 고객들을 위해 공간 활용도가 높고 수면 환경을 쾌적하게 만들어 줄 제품들로 이번 행사를 기획했다”며 “합리적인 혜택으로 내 몸에 맞는 편안한 수면 설루션을 경험해 보길 바란다”고 말했다.