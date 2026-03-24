여의도 중기중앙회서 간담회 열고 수출·제조 중소기업, 소상공인 애로 청취 물류비 상승·원가 급등·원부자재 조달 차질 등 현장 위기감 공유 수출바우처 개선·물류비 지원 확대·공공조달 부담 완화 등 건의

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 24일 오전 여의도 중소기업중앙회에서 더불어민주당과 함께 ‘중동상황 대응을 위한 중소기업 간담회’를 개최했다고 밝혔다.

이날 간담회에는 더불어민주당에서 정청래 당대표, 한정애 정책위의장, 강준현 수석대변인, 김영환 당대표 정무실장, 안도걸 중동사태 경제 대응 태스크포스 간사가 참석했다.

중소기업계에서는 김기문 중기중앙회장과 배조웅 수석부회장을 비롯해 의료기기, 식품, 플라스틱, 알루미늄, 물류 등 중동사태와 관련 있는 업종별 중소기업 대표 15여명이 자리를 함께했다.

간담회에서는 중동발 지정학적 불안이 국내 산업현장에 미치는 영향을 점검하고, 수출 및 제조 중소기업과 소상공인이 겪는 애로사항과 대응 방안을 집중 논의했다.

김기문 중기중앙회장은 “최근 우리 경제가 중동사태로 인해 산업현장의 위기감이 고조되고 있다”며 “수출기업은 거래 불확실성과 물류비 증가에 직면해 있고, 물류 수단 확보조차 쉽지 않은 상황”이라고 말했다.

이어 “국내 중소제조업은 원가 급등과 원부자재 조달 문제로 조업에 차질을 빚고 있다”며 “중동사태가 끝날 기미가 보이지 않는 만큼, 중소기업과 소상공인이 현장에서 겪는 애로가 해소될 수 있도록 국회도 함께 대안을 고민해주길 바란다”고 했다.

이날 중소기업계는 정부와 정치권에 수출바우처 운영 개선, 수출 중소기업 물류비 지원 확대, 포워더 중소기업 지원, 석유유통시장 거래 구조 개선, 중동발 공급망 불안 대응 및 피해 중소기업 지원, 조달청 비축물자 운영 개선과 공공조달 납품기업 부담 완화 등을 건의했다.