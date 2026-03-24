자오나학교에 생리대 822팩 전달…청소년 미혼모·위기 청소년 실질 지원 깨끗한나라, 2019년부터 누적 200만개 기부…여성 건강 위한 사회공헌 지속 디어스킨 “여성의 건강한 일상 돕는 나눔 활동 이어갈 것”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 깨끗한나라의 페미닌 케어 브랜드 디어스킨은 마리끌레르 코리아와 함께 여성 취약계층을 위한 생리대 공동 기부 활동을 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 기부는 사회적 사각지대에 놓인 청소년 미혼모와 위기 청소년을 지원하기 위해 마련됐다. 양사는 서울 성북구 정릉에 위치한 기숙형 대안학교 자오나학교에 디어스킨 생리대 822팩을 전달할 예정이다.

자오나학교는 청소년 미혼모와 가출 청소년 등 위기 상황에 놓인 청소년들이 학업을 이어가고, 아이를 양육하며 자립할 수 있도록 돕는 교육기관이다. 안정적인 생활 환경과 교육 기회를 제공하며 사회 진입을 위한 기반 마련에 힘쓰고 있다.

이번에 전달되는 디어스킨 생리대는 피부 자극을 최소화하고 쾌적한 착용감을 제공하는 제품으로, 예민한 시기의 여성 청소년들이 보다 편안하게 사용할 수 있도록 고려해 선정됐다고 회사 측은 설명했다.

깨끗한나라 관계자는 “디어스킨은 여성의 건강한 일상을 지지하는 페미닌 케어 브랜드로서 생리용품을 통한 실질적인 지원이 필요하다는 데 공감해 왔다”며 “이번 기부가 청소년들에게 작은 힘이 되길 바라며 앞으로도 여성의 삶에 보탬이 되는 나눔 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편 깨끗한나라는 2019년부터 여성 취약계층을 대상으로 생리대 ‘순수한면’과 ‘디어스킨’ 제품을 꾸준히 기부해오고 있다. 현재까지 누적 기부 수량은 200만개에 달한다. 단발성 지원을 넘어 지속적인 나눔을 이어가며 여성의 건강한 일상을 지원하고 있다는 설명이다.