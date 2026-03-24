삼성화재 교통안전문화연구소 분석 감소폭 제일 큰 기능은 사각지대감시장치

[헤럴드경제=박성준 기자] 차량에 장착된 첨단 운전자 지원장치(ADAS)의 성능 등급이 높을수록 실제 사고율과 사망·중상 발생률이 일관되게 낮은 것으로 확인됐다. 사고율은 최대 45.8%까지 떨어졌고, 사망사고 감소 폭은 최대 41.9%에 달했다.

24일 삼성화재 교통안전문화연구소는 국토교통부 주관 KNCAP에서 121개 차량 모델의 7년간(2018~2024년) 사고 데이터 약 83만건을 분석한 결과를 발표했다. KNCAP은 국내 유일 ADAS 성능 공인평가 제도로, ADAS별 85.1점(별 5개·1등급) 이상 차량과 85.0점(별 4개·2등급) 이하 차량의 사고율을 비교했다.

사고율 감소 폭이 가장 큰 것은 운전자 사각지대에 인접 차량이 감지되면 경고를 보내는 사각지대감시장치(BSD)였다. 차선변경 중 사고를 보면 1등급 차량은 2등급 이하 차량보다 사고율이 45.8% 낮았다. 사망사고는 38.9%, 중상해사고는 34% 각각 줄었다. 후측방접근충돌방지장치(RCCA)도 1등급 차량의 사고율은 2등급 이하보다 34.3% 낮았다. 특히 2020년 이후 충돌 경고에 자동제동 성능 평가까지 추가된 기준으로 시험을 받은 차량은 이전 평가 차량보다 사고율이 40.8% 더 낮았다.

차량 감지 비상자동제동장치(AEBS)는 전방 충돌 위험시 차량이 스스로 제동하는 장치다. AEBS 장착 차량의 사고율은 미장착 차량보다 26.5% 낮았다. 장착 차량 가운데서도 1등급 차량은 2등급 이하보다 추돌 사고율이 11.5% 낮았고, 사망사고는 41.9% 줄었다. 보행자 감지 AEBS의 경우 1등급 차량은 2등급 이하보다 사고율이 8.8% 낮았고, 사망사고도 15.6% 줄었다.

차선유지지원장치(LKAS)는 차로를 이탈하지 않도록 차량이 스스로 조향하는 장치다. 차로이탈·중앙선침범 사고에서 1등급 차량은 2등급 이하보다 사고율이 7.3% 낮았으며, 2020년 이후 강화된 기준(선회반경 800m→400m)으로 평가받은 차량은 이전 평가 차량보다 사고율이 7.2% 더 낮았다.

박원필 삼성화재 교통안전문화연구소 수석연구원은 “동일한 기능의 ADAS일지라도 성능 차이에 의한 실제 사고율 편차가 매우 컸다”며 “저성능 ADAS 장착 차량의 운전자들은 시스템을 과신하지 말아야 한다”고 당부했다.

연구소는 유럽 자동차 안전도 평가(Euro NCAP)와 비교해 한국 제도의 한계도 짚었다. KNCAP의 AEBS 평가는 동일 방향으로 주행 중인 전방 차량에 대한 추돌사고 예방 성능만 다루지만, Euro NCAP은 교차로 횡단 차량이나 중앙선 침범 차량과의 충돌은 물론 이륜차와의 충돌사고 예방 기능까지 평가하고 있다.

박 수석연구원은 “해외에서 이미 시행 중인 신규 첨단안전기능에 대한 성능평가를 조기에 도입해 국민이 더 안전한 차를 탈 수 있도록 제작사들의 안전기술 개발을 독려해야 한다”고 말했다.