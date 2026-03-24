3월 25일~5월 31일, 매주 수요일~일요일 운영

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시가 봄 시즌을 맞아 관내 주요 관광 명소를 한눈에 조망할 수 있는 ‘시흥시티투어 2층 버스’의 단체 할인 이벤트를 3월 25일부터 5월 31일까지 진행한다.

이번 이벤트는 봄철 나들이 수요 증가에 맞춰 관광 접근성을 높이고, 합리적인 요금 체계를 통해 관광객 유치를 확대하기 위해 마련했다.

특히 시는 이용객의 편의를 높이고, 선택권을 넓히기 위해 기존 이용권 외에 ‘1회권(3000원)’을 새롭게 도입했다. 15인 이상 단체 예약자 또는 투어패스 등 관광 연계 상품 이용 시에는 1회권을 2000원에 이용할 수 있도록 할인 혜택을 제공한다. 이는 봄철 단체 나들이를 계획 중인 관광객들의 경제적 부담을 덜어주는 동시에 지역 관광 활성화를 견인하는 마중물이 될 것으로 기대된다.

시흥시티투어 2층 버스는 매주 수요일부터 일요일까지 주 5회 운영되며, 오전 10시부터 오후 10시까지 운행한다. 이용객들은 낮 시간대 서해안 풍경과 낙조, 야간 도심 경관까지 시흥의 다양한 매력을 시간대별로 만끽할 수 있다.

시흥시티투어 2층 버스는 평일 주간 시간대 어린이집, 유치원, 초등학교 등 교육기관의 ‘체험형 현장학습 코스’로 인기가 높으며, 야간과 주말에는 가족·연인 등 단체 관광객들이 시흥의 아름다운 수변 경관을 즐길 수 있는 지역 대표 관광 콘텐츠로 자리매김하고 있다.

단체 예약 및 이용 관련 문의는 시흥시청 관광과를 통해 유선으로 가능하다.

임병택 시흥시장은 “이번 할인 이벤트가 봄철 관광객 유치와 지역 경제 활성화에 새로운 활력이 되길 기대한다”며, “따스한 봄날, “시민과 관광객 모두가 2층 버스를 통해 시흥의 다채로운 매력을 경험하길 바란다”고 말했다.