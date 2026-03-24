4월 10일~5월 9일 강북문화예술회관 소나무홀·진달래홀 및 야외 공연 강북문화재단 기획·제작 참여… 4개 단체 4개 기대작 구성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북문화재단(대표 서강석)은 오는 4월 10일부터 5월 9일까지 강북문화예술회관 소나무홀과 진달래홀 야외 공간에서 ‘2026 419연극제’를 선보인다.

올해로 2회째를 맞이한 <419연극제>는 강북구에 위치한 국립4·19민주묘지의 ‘4·19혁명‘ 속 자유·민주·정의·평화의 역사적 의미를 바탕으로, 그 가치를 문화예술로 나누기 위한 행사다.

특히 이번 연극제는 지역 연극인과 청년 예술가들이 주도하는 무대를 통해 강북구만의 문화적 정체성을 강화하고, 지역 공연예술 생태계의 발전에도 기여할 것으로 기대된다. 한국문화예술회관연합회의 ‘2026 문예회관 특성화 지원사업’에 선정돼 1억 4000만원의 지원금도 확보했다. 사업의 특성을 인정받은 성과, 금액도 큼

연극제는 ▲강북연극협회 ‘그린을 기다리며’ ▲강북청년연극 프로젝트 ‘4월로 걷는 사람들’ ▲오무아무아 ‘투표함에 빠져 허우적대던 우리는 보았을까?-안티고네1960’ ▲극단76 ‘기국서의 햄릿’ 등 총 4개 작품으로 구성된다. 일정과 예매 등 자세한 내용은 강북문화재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

강북문화재단 관계자는 “419연극제는 민주주의의 역사적 의미를 문화예술로 재해석하는 강북구만의 특색 있는 연극제”라며 “지역 청년 예술인부터 원로 연출가의 작품까지 완성도 높은 무대들을 선보일 예정”이라고 말했다.