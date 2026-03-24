[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 준공 후 30년이 지나 노후된 신정4동 ‘양목경로당’ 새단장을 마치고 23일 개소식을 개최했다.

이날 개소식에는 이기재 양천구청장을 비롯해 대한노인회 관계자, 지역 국회의원, 시·구의원, 경로당 회장, 주민 등 50여 명이 참석, 인사 및 축하 말씀, 경과보고, 시설 관람 순으로 진행됐다.

양목경로당은 2023년 6월부터 2026년 3월까지 약 2년 9개월간 총 9억4000만 원을 투입해 지상 3층, 연면적 138.81㎡ 규모로 증·개축됐다. 기존 노후 건물을 철거하고 구조를 전면 개선해 안전성과 이용 편의성을 높였다.

1층에는 주방과 프로그램실을 갖춘 ‘어울림방’을 배치하고, 2층은 할머니방, 3층은 할아버지방으로 구성했다. 층별 기능을 분리해 이용 편의를 높였으며, 승강기를 설치해 어르신들이 안전하게 이동할 수 있도록 개선했다.

이기재 양천구청장은 “그동안 좁고 낡은 경로당에서 불편을 감수해 오신 어르신들께 더 안전하고 쾌적한 공간을 마련해 드릴 수 있어 기쁘다”며 “새롭게 단장한 경로당에서 더욱 활기차고 건강한 노후를 즐기시길 바란다”고 말했다.

양천구는 2022년부터 노후 경로당 12곳을 대상으로 증·개축 사업을 추진하고 있으며, 지난해 신곡경로당(신월2동)과 경복경로당(신월3동), 한두경로당(목3동)이 차례로 문을 열었다. 올해는 지난달 개소한 당곡경로당을 시작으로 양목(신정4동), 금실(신월7동), 나말(목3동), 청솔(신정4동) 경로당 등 5곳이 새단장을 마치고 재운영된다.