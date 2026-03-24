[헤럴드경제=김병진 기자]국민의힘 경북지사 경선을 놓고 예비후보 간의 공방이 과열되고 있다.

먼저 포문은 김재원 경북지사 예비후보가 열었다.

김재원 예비후보는 23일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이철우 경북지사 관련 의혹을 철저하게 검증해 자격 유지 여부를 판단해달라고 공천관리위원회에 요청했다.

김 후보는 이 지사의 과거 공직 시절 인권 유린 의혹과 특정 언론사 보조금 특혜 의혹 등에 대해 당 공관위가 진상 규명을 하지 않으면 민주당과 검찰 공세에 부딪힐 거라고 주장했다.

김재원 예비후보는 “만에 하나라도 안기부 시절 (이철우 지사의) 인권 유린 의혹이나 보도 입막음용 국가 예산의 횡령 사건이 외부에 의해 사실로 드러나면 민주당은 싸잡아 이철우 후보 개인에 대한 공격에 그치지 않고 우리 당 전체를 공격할 것”이라고 우려했다.

앞서 한 언론은 지역의 인터넷 매체가 과거 안기부 시절 이철우 지사의 고문 관여 의혹을 취재했고 보도 무마를 대가로 경북도로부터 수천만원의 보조금을 받았다는 의혹을 보도했다.

이철우 지사는 해당 의혹 보도에 대해 “사법부에서 허위로 판명돼 폐기됐어야 할 ‘가짜뉴스’”라며 ”의혹을 보도한 언론에 대해선 ‘악의적인 선거 개입 보도’라고 주장하면서 법적 대응에 나서겠다“고 밝힌 바 있다.