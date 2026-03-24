[헤럴드경제=김보영 기자] 영화 ‘왕과 사는 남자’가 역대 박스오피스 3위에 오르며 흥행을 이어가는 가운데, 장항준 감독이 러닝 개런티와 관련해 아쉬움을 드러냈다.

23일 유튜브 채널 ‘비보티비’에는 “저예산 독립영화의 비밀. 장항준 ‘내가 두 사람은 2,500으로 묶어놨어’ | 임형준의 연기의 성 EP.08”이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 배우 김의성과 임형준은 ‘왕과 사는 남자’의 흥행 소식에 “인생에 이렇게 볕이 드는구나” “내가 다 기분이 좋다”며 축하를 건넸다. 이에 장 감독은 “유명세라는 게 인생을 살면서 한 번은 온다. 나는 지금 왔을 뿐이고 두 분에게도 올 것”이라고 말했다.

이어 “이제 주변을 살펴야 할 위치 아닌가”라는 질문에 장 감독은 “그렇다. 내가 천만 감독이 됐다고 해서 영화에 대한 초심을 잃으면 안 될 것 같은 마음에 저예산 독립영화를 계획했다. 아주 정교하게 쓴 시나리오로 직접 연출을 하고 제작도 하고 초심으로 돌아가 작업을 하려 한다”고 답했다.

그러자 김의성은 “‘왕과 사는 남자’로 돈을 많이 벌었으니 독립영화로 가겠다는 거냐. 러닝 개런티일 텐데 천만이면 얼마냐”고 농담을 건넸다. 이에 장 감독은 “다들 그렇게 알고 있는데 러닝을 안 걸었다”며 한숨을 쉬었다.

이 말에 김의성과 임형준은 깜짝 놀라는 모습을 보였다. 임형준은 “자연스럽게 걸리는 거 아닌가”라고 했고, 김의성은 “아니 러닝 안 거는 감독이 어딨느냐”며 안타까움을 드러냈다. 이에 장항준은 “러닝 걸자고 그랬는데, 내가 (감독료를) 5~600만원 더 받자고…”라고 말했다.

‘연기의 성’이 페이크 다큐멘터리인 만큼, 장 감독의 발언이 사실이 아닐 가능성도 있다. 다만 그는 지난달에도 “이렇게 잘 될 줄 모르고 지분을 아주 조금 걸어놨다. 비보 사옥 앞에 큰 건물을 지을 수 있었는데 안타깝다”고 말한 바 있다.

‘왕과 사는 남자’의 손익분기점은 약 260만명으로 알려졌다. 업계 관례상 영화가 흥행하면 감독은 기본 연출료 외에 성과에 따른 러닝 개런티를 받는 경우가 많다. 관객 1인당 300~500원 수준으로 계산하면 장 감독이 받을 수 있는 금액은 최소 35억원에서 최대 60억원 수준으로 추정된 바 있다.

한편 장항준 감독이 연출한 ‘왕과 사는 남자’는 폐위된 단종 이홍위가 강원도 영월 유배지에서 촌장 엄흥도를 비롯한 마을 사람들과 생애 마지막 시기를 보내는 이야기를 그린 작품이다. 지난 22일 기준 누적 관객수 1457만 관객을 기록하며 역대 박스오피스 3위에 등극했다.