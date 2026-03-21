3월 18일 구축 기념 화상 통합 개소식 개최... 전 구립도서관 정보통신기술 기반 스마트 시스템 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 지난 3월 18일 지역 내 모든 구립경로당에 ‘스마트경로당’ 구축을 완료, 이를 기념하는 ‘화상 통합 개소식’을 열었다.

구는 지난해부터 전체 구립경로당 33개소를 대상으로 정보통신기술(ICT)이 접목된 ‘스마트경로당’ 구축을 추진해 왔다.

구축에 필요한 사업 예산 약 9억 원은 서울시 스마트경로당 시스템 구축 사업 시범 자치구로 선정된 데 따른 시특별교부금으로 사용했다.

이번 개소식은 ‘실시간 양방향 화상 플랫폼’을 활용한 화상 연결 방식으로 진행됐다. 이날 각 경로당에서는 설치된 대형 모니터를 통해 비대면으로 참여했다.

청학경로당에서 실시간으로 개소식에 참여한 오언석 도봉구청장은 화면을 통해 각 경로당 어르신들에게 인사말을 전했다.

오 구청장은 “오늘 개소식은 도봉구 전체 구립경로당 33개소가 기술로 하나 돼 소통하는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로 모든 경로당 어르신들이 디지털 사회에서 소외되지 않고, 집 가까운 곳에서 안전하고 스마트한 노후를 보내실 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.

스마트경로당은 정보통신기술을 기반으로 한 어르신 통합 돌봄 공간이다. 이곳에서는 디지털 헬스케어 기기를 활용한 비대면 건강관리부터 화상 플랫폼을 활용한 비대면 교육‧복지, 키오스크를 활용한 디지털 문해교육까지 다양한 맞춤 서비스를 제공한다.

구는 이번 스마트경로당 조성으로 경로당이 단순 휴게공간을 넘어 안전·건강·배움을 아우르는 공간으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.