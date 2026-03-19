[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시는 시민고충처리위원회(옛 시민옴부즈만)가 수정·중원·분당 3개 구청을 차례로 찾아가 지역 주민을 대상으로 고충 민원 상담을 진행한다고 19일 밝혔다.

시민고충처리위원회는 행정기관의 위법·부당한 처분이나 불합리한 행정제도로 피해를 본 시민 권익 보호를 위해 중립적 입장에서 사안을 조사·검토하는 민간독립기구다.

시민옴부즈만(2015년 11월~2024년 6월)이란 명칭으로 운영되다가 시민들에게 생소하다는 국민권익위원회의 권고에 따라 현재 이름으로 변경했다.

시민고충처리위원회는 공개 모집과 시의회 동의 절차를 밟아 위촉된 임동본, 박완정 위원 등 2명으로 구성돼 있다.

순회 상담 일정은 3월 18일 수정구청(1층 민원실)에서 시작돼 오는 25일 중원구청(2층 민원실), 다음달 1일 분당구청(1층 로비)으로 이어진다.

일정별 오후 1시 30분, 두 명의 위원이 각 구청에서 시민을 만나 고충 민원 상담을 한다.

각 현장에는 시민참여단 위원 7명이 동행해 시민을 대상으로 시민고충처리위원회 제도와 활동을 홍보한다.

시민고충처리위원회는 평소엔 성남시청 동관 9층에 별도 사무실을 두고서 방문객과 고충 민원을 상담한다. 성남시 홈페이지나 우편, 전화 등을 통해서도 고충 민원을 처리한다.

지난해 처리한 고충 민원은 공공분양 주택지 인접 보도에 있는 배전설비 이전, 공영주차장 월주차 이용 방식 개선 등 267건에 이른다.

이는 전년 143건보다 87%(124건) 증가한 수치다.

시민고충처리위원회는 고충 민원 해결 과정에 일반 시민의 의견을 반영하기 위해 지난해 3월 성남시민 40명을 시민참여단으로 2년간 위촉해 운영하고 있다.

시민참여단 운영은 전국 107개의 지방자치단체 고충처리위원회 중 최초이며, 사각지대 고충 민원 발굴 연계, 시민고충처리위원회 홍보, 고충 민원 배심제 참여 등의 활동을 하고 있다.

시민고충처리위원회 관계자는 “시민참여단과 함께 찾아가는 시민고충처리위원회 운영을 통해 시민과 교감하며 민원 중재자로서 위원회의 역할을 강화하게 될 것으로 기대한다”고 말했다.