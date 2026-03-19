[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 2026년 제1회 추가경정예산안을 1360억 원 증액 편성해 안동시의회에 제출했다고 19일 밝혔다.

이번 추경안은 기존 본예산 1조6640억원보다 1364억원(8.2%) 증가한 1조8000억원 규모다.

안동시는 이번 추경은 불안정한 국제 정세와 고물가로 어려움을 겪는 서민경제를 지원하고 본예산 편성 이후 발생한 긴급한 현안에 신속히 대응하기 위해 마련됐다.

산불 피해 복구를 위해 위험목 벌채(70억원), 계명산 자연휴양림 복구(67억원), 문화유산 긴급 보수(33억원), 민생 안정 예산으로는 지역사랑 상품권 발행 및 운영(103억원), 신도시 복합 커뮤니티센터 조성(47억원) 등이 편성됐다.

안동시는 증액되는 예산을 지역사랑상품권 발행과 운영, 중소유통 물류센터 태양광 설치, 산불피해지 위험목 벌채, 계명산 자연휴양림 복구, 문화유산 긴급 보수 등에 사용할 계획이다.

안동시 관계자는 “예산안이 확정되는 대로 신속히 집행해 시민 삶의 향상과 지역 활력 회복으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.