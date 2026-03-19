‘비글루’ 대표 IP 첫 일본 진출 사례

[헤럴드경제=손미정 기자] 스푼랩스가 운영하는 숏드라마 플랫폼 비글루가 대표 IP(지식재산권)인 ‘해야만 하는 쉐어하우스(이하 해만쉐)’의 일본 버전 ‘해야만 하는 쉐어하우스 in JAPAN(しなければいけないシェアハウス in Japan)’을 19일 글로벌 선공개한다.

‘해만쉐’는 시즌 2편 누적 시청 수 7700만회를 기록한 리얼리티 연애 숏드라마다.

이번 일본판 ‘해만쉐’는 국내 숏드라마 IP의 첫 일본 진출 사례다. 비글루는 이번 일본판에서 한국 연애 예능식 연출은 유지하고, 동시에 SBS 예능 프로그램 ‘골 때리는 그녀들’의 두산베어스 치어리더 후지모토 아야카 등을 비롯해 일본 인기 인플루언서와 연애 프로그램 출연자를 캐스팅해 현지 시청자 공략에 나섰다.

비글루는 기존 인기 IP의 리메이크뿐 아니라 현지 제작 오리지널까지 라인업을 넓혀 일본·미국 등 주요 권역을 중심으로 글로벌 입지를 강화한다는 계획이다.

최혁재 스푼랩스 대표는 “‘해만쉐’의 일본판은 국내 숏드라마 IP가 현지 제작을 통해 해외 시장에 안착할 수 있다는 가능성을 보여주는 첫 사례”라며 “숏드라마가 글로벌 콘텐츠 포맷으로 자리 잡는 흐름 속에서 비글루만의 IP 경쟁력을 앞세워 시장을 선도하겠다”고 말했다.

‘해만쉐’ 일본판은 3월 중 영상물등급위원회 심사 완료 후 국내 공개 예정이다.