[헤럴드경제=김성훈 기자] 서울구치소에 수감 중인 윤석열 전 대통령이 교도관들에게 “커피를 더 달라”, “부식이 부실하다”며 불만을 드러냈다는 주장이 나왔다.

류혁 전 법무부 감찰관(현 변호사)은 19일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연, 윤 전 대통령의 수감 생활에 대한 질문에 “법무부 감찰관을 하다 보니 직원들, 교도관들과 얘기할 기회가 있었는데 교도관들의 고충이라든가 애로사항을 이야기했다”라며 이같이 전했다.

류 전 감찰관은 “(윤 전 대통령) 구속 후 여러 과정에서 특혜 시비가 벌어지면서 교도관들이 상당히 고생을 하지 않았냐”고 상기시키며 “수용자가 교도관과 면담을 하도록 돼 있는데, (윤 전 대통령의) 면담에 응하는 자세도 상당히, 교도관들 입장에서 보기에는 자신들을 무시하는 태도 때문에 불편하게 보여진다”라고 했다.

이어 “(윤 전 대통령은) 면담 기회가 생기면 본인 때문에 고생한 교도관들에 대한 위로라든가 이런 말은 전혀 없고 본인이 불편한 부분, 예를 들면 ‘커피를 좀 더 먹고 싶다’고 얘기를 한다든가 혹은 ‘부식이 부실하다’든가”라고 전했다.

그러면서 “교도관 그 분의 표현을 그대로 빌리자면 ‘식탐이 아주 강하신 분 아니냐’는 이런 얘기가 나올 정도로”라며 “먹고 지내고 그러는 부분에 대해서 아주 불만을 많이 얘기해서 교도관들이 면담을 꺼려할 정도”라고 덧붙였다.

‘영치금으로 해결할 수 있는 것 아니냐’는 질문에 류 전 감찰관은 “영치금으로 해결할 수 없는 부분을 면담을 통해 본인의 욕구 불만을 해소하는 기회로 보고 일방적인 주장을 해서 (교도관들이) ‘이런 욕심 많은 분이었구나’ 이런 생각을 하고 실망을 하고 있는 모양이다”라고 말했다.

류 전 감찰관의 주장에 대해 윤 전 대통령 측 변호인은 “윤 전 대통령은 수용자로서 관련 법령과 규정을 준수하며 생활하고 있고 교정 당국의 지시에 성실히 따르고 있다”며 “구치소에 수감돼 있는 개인의 인격이나 태도를 평가하는 내용이 간접적이고 검증되지 않은 방식으로 공표되는 것은 매우 부적절하다”고 반박했다.

류 전 감찰관은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 박성재 당시 법무부 장관이 소집한 대책 회의를 거부하고 사표를 제출하며 계엄에 저항한 인물이다.