[헤럴드경제=김성훈 기자] 예능 프로그램 ‘나는 솔로’ 돌싱 특집 28기 출신 영철·영자(가명) 부부가 이혼의 아픔을 딛고 재혼했지만 갈등을 겪고 있다고 밝혔다.

17일 방송된 tvN STORY ‘이호선 상담소’에는 영철·영자 부부가 출연해 신혼 초부터 갈등을 겪고 있다고 고민을 털어놨다.

지난해 방송된 ‘나는 솔로’ 돌싱 특집을 통해 인연을 맺은 두 사람은 이혼의 아픔을 딛고 지난 1월 재혼했다.

그러나 두 사람은 연애 시작부터 여러 차례 결별과 재회를 반복하는 등 “결혼 과정이 쉽지 않았다”고 했다.

영철은 “둘만의 문제라기보다 외부 시선 때문에 다툰다”고 했고, 영자 역시 ‘나는 솔로’ 방송 후 악성 댓글과 영철의 외도 루머로 불안하고 힘들었다며 영철의 이혼 조정문까지 확인했다고 했다.

이전 결혼에서 겪은 상처도 갈등의 씨앗이 됐다. 영자는 전 남편의 숨겨진 빚 등으로 큰 불신을 느꼈고 결국 이혼하게 됐다고 했다. 영철은 그런 영자에 대해 “아내가 나를 너무 못 믿는다. 루머가 꼬리를 물고 커지니 조금만 아니다 싶으면 아내가 ‘헤어져’라고 한다. 언제든 판 뒤집듯이 뒤집을 기세다. 믿음을 얻을 수 있을지 고민”이라며 “첫 번째 결혼에서 아픔과 상처가 아직 남아 있다고 느꼈다. 처음엔 이해했지만 전 남편이 잘못한 걸 내가 받아야 되냐”라고 했다.

경제 문제 역시 갈등의 원인으로 꼽혔다. 영철은 밴드 활동 등 취미 활동 한 번에 약 200만 원을 지출한다고 밝혔고, 영자는 “현실적인 이유로 줄였으면 좋겠다”고 말했다. 이어 “남편의 수입과 지출을 정확히 모른다”라며 고백했다.

이에 이호선 상담가는 “이 부부의 문제는 전혼에서 비롯된 신뢰와 돈 문제”라며 “결혼은 신뢰와 돈이 전부다”라고 짚었다. 이어 “큰 문제가 있어서가 아니라 더 잘 살기 위해 상담을 찾은 부부”라고 덧붙였다.