[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로가수 시우민의 뮤직비디오를 제작한 영상 프로덕션 815 비디오 측이 시우민의 소속사 INB100을 상대로 미지급 용역 대금 수천만원을 결제하라고 촉구했다. 또 미지급 잔금이 조속히 지급되지 않으면, 필요한 모든 조치를 검토하겠다고 밝혔다.

영상 프로덕션 815 비디오(815 VIDEO)는 19일 공식 입장을 내고 “2025년 8월 INB100의 의뢰를 받아 소속 아티스트 시우민의 곡 ‘오버드롭(Overdrop)’ 뮤직비디오 본편 1편과 티저 영상 1편 제작을 수행했으며, 해당 프로젝트는 양사 간 체결한 계약에 따라 완료됐다”며 “총 용역대금 8246만원 중 선금 1650만원뿐을 수령했지만, 나머지 잔금 6596만원은 프로젝트가 끝난 현재까지 지급되지 않고 있다”고 주장했다.

815 비디오는 “지급 기한 이후 여러차례 잔금 지급을 요청하고 공식적인 확인을 요구해 왔으나, 당시 담당자의 퇴사 이후 명확한 답변이나 구체적인 지급 일정에 대한 안내를 받지 못한 상황”이라고 말했다.

현재 해당 뮤직비디오는 공식 채널을 통해 공개돼 아티스트의 음악 활동에 활용되고 있다.

제작사는 “계약에 따른 모든 제작 의무를 성실히 이행했음에도 정당한 대금이 장기간 지급되지 않은 점에 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.

그러면서 “원만한 해결을 위해 충분한 기간 협의를 지속해 왔으나 미지급 잔금이 조속히 지급되지 않으면 계약에 따른 권리 보호를 위해 필요한 모든 조치를 검토할 수밖에 없다”고 강조했다.