기후변화로 어획량 늘었지만 유통구조로 선도저하 해수부, 대형선망수협 등과 협의, 동원산업 직거래

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 국내 연근해에서 어획하는 참다랑어의 선도와 부가가치를 높이고 국내소비를 활성화하기 위해 ‘참다랑어 고소득화 시범사업’을 추진한다고 19일 밝혔다.

참다랑어는 중서부태평양수산위원회(WCPFC)에서 국가별 할당량을 정해 관리하는 어종으로, 국내에서는 ‘참다랑어 자원의 보존과 관리에 관한 고시’에 따라 유통·관리되고 있다.

최근 기후변화 등의 영향으로 국내 참다랑어 어획량은 증가하고 있지만, 위판 중심의 유통구조 때문에 어획 후 판매까지 시간이 길어지면서 선도가 저하되고 값도 낮게 형성되는 등 문제가 있어 왔다. 또한 어획물 상당량이 일본 등 해외로 수출되면서 국내유통과 소비확대에도 한계가 있었다.

이 문제를 개선하기 위해 시는 해양수산부, 대형선망수협과 함께 국내산 참다랑어의 고부가가치화와 유통구조 개선방안을 지속적으로 협의해 왔고, 이번에 직거래 방식을 추진하게 됐다.

이번 시범사업은 대형선망어업 2개 선단의 참다랑어 어획물을 동원산업 등 국내 가공업체와 직거래하는 방식으로 진행된다. 중간 유통단계를 줄여 판매까지 걸리는 시간을 줄이고, 선도와 품질을 유지해 부가가치를 높인다는 것이다.

직거래된 참다랑어는 즉시 전처리 후 냉동창고에 동결·보관되며, 동원산업 유통망을 통해 횟집과 대형마트 등에 공급된다. 이번 ‘참다랑어 고소득화 시범사업’으로 연중 국내산 참다랑어 공급이 늘어나고, 식단 접근성이 높아져 소비도 활성화될 것으로 전망된다.

조영태 부산시 해양농수산국장은 “국내산 참다랑어의 품질과 부가가치를 높이고 국내유통 기반을 확대하는 의미있는 출발점이 될 것”이라며 “시범사업의 현장적용 가능성을 면밀히 살펴 더 많은 어업현장에 확산하고, 시민들에게 더욱 신선한 수산물을 공급할 수 있도록 하겠다”고 말했다.