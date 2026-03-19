[헤럴드경제=나은정 기자] 충주시 공식 유튜브 채널을 운영하며 ‘충주맨’으로 이름을 알린 김선태 전 충주시 주무관이 퇴사 배경과 각종 루머에 대해 직접 입장을 밝혔다.

김씨는 지난 18일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에서 “원래는 퇴사 2~3일 전에 알려졌어야 하는데 (정보가) 새 나갔다”며 퇴사 소식을 예상보다 일찍 알리게 됐다고 밝혔다.

그는 “제가 (사직서를 낸 뒤) 오전 11시까지 늦잠을 잤는데 전화가 400통이 와 있더라”면서 “원래라면 (퇴사) 영상을 2주 뒤에 올렸어야 하는데 빨리 올릴 수밖에 없는 상황이었다”고 회상했다. 소문이 퍼진 경로에 대해서는 “누군지 알 수 없다. 소문은 연예계처럼 금방 퍼지더라”고 웃어보였다.

퇴사를 결심한 이유에 대해서는 “언젠가는 떠날 생각이 있었고, 가장 박수받을 때 나오고 싶었다”며 “목표였던 100만 구독자도 달성했으니 모든 퍼즐이 맞춰진 게 아닌가 싶다”고 설명했다.

김씨는 퇴사 과정에서 불거진 ‘청와대 러브콜’ 루머에 대해 “접촉한 적도 없고 검토한 적도 없다”고 선을 그었다. 그는 “구체적인 제안이 있었던 것도 아니다”라며 “설령 제안이 있었더라도 조직에 소속되기보다는 자유롭게 콘텐츠를 제작하고 싶었다”고 밝혔다.

일각에서 제기된 시기, 질투, 왕따 등 퇴사 이유에 대한 루머도 부인했다. 그는 “전혀 왕따가 아니었고 동료들이 잘해줬다”며 “시기 질투 소문은 어디에나 있다. 그건 전혀 이유가 아니고 낭설”이라며 “대다수 공무원들이 응원해줬고 전혀 갈등이 없었다”고 강조했다

김씨는 2016년 9급 공무원으로 임용된 뒤 충주시 공식 소셜미디어(SNS)와 유튜브 채널을 운영하며 구독자를 100만명 가까이 늘려 이름을 알렸다. ‘B급 감성’ 콘텐츠로 큰 주목을 받은 김씨는 지자체 홍보의 새로운 획을 긋고 약 7년 만에 6급으로 승진해 뉴미디어팀 팀장까지 맡았다.

이후 구는 지난달 돌연 사직하고 전업 유튜버로 새로운 도전에 나섰다. 해당 채널은 개설 이틀 만에 구독자 100만명을 돌파하며 화제를 모았고, 현재는 구독자 150만명을 목전에 두고 있다.