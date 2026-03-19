대학 신입생 대상 ‘청년인재 양성’ 지원자 모집

[헤럴드경제=김진 기자] 스타벅스코리아는 오는 24일부터 4월 13일까지 멤버십 프로그램 ‘캠퍼스 버디’ 회원을 대상으로 맞춤형 이벤트를 펼친다.

‘환경을 생각하는 캠퍼스 버디 에코 챌린지’와 ‘스타벅스 캠퍼스 버디와 함께하는 별별응원 백일장’으로 구성했다. 4월 17일 기준 대학생 등록이 유효한 캠퍼스 버디 회원이라면 누구나 참여할 수 있다.

‘환경을 생각하는 캠퍼스 버디 에코 챌린지’는 계정에 등록된 스타벅스 카드를 이용해 개인컵으로 음료를 주문하면 된다. 스타벅스는 개인컵 사용 횟수가 가장 많은 200명의 회원을 선정해 ‘SS 홀리데이 프렌즈 콩코드 텀블러 591㎖’와 ‘업사이클링 원두팩 파우치’를 제공한다.

‘스타벅스 캠퍼스 버디와 함께하는 별별응원 백일장’은 스타벅스 앱 배너로 참여할 수 있다. ‘청년’, ‘시작’, ‘별’ 가운데 한 개 이상의 키워드를 포함한 70자 이하의 응원 메시지를 남기면 된다. 가장 인상적인 응원 메시지를 작성한 100명을 선정해 ‘에어팟 프로 3’ 등 증정한다.

스타벅스는 23일부터 4월 13일까지 대학 1학년 신입생을 대상으로 ‘청년인재 양성 프로그램’ 12기 지원자도 모집한다. 선발자는 졸업까지 연간 600만원의 장학금을 지원받는다. 유스 리더십 캠프, 명사 특강 및 실무자 초청 직무 특강에도 참여할 수 있다.

스타벅스 관계자는 “앞으로도 청년들이 꿈을 찾고 리더십 역량을 키울 수 있도록 다양한 프로그램을 운영할 계획”이라고 말했다.