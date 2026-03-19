[헤럴드경제=문영규 기자] 영화 ‘왕과 사는 남자’가 1400만에 가까운 관객을 끌어들이며 흥행을 이어가자 작품 속 배경인 강원 영월군 소상공인 매출이 큰 폭으로 늘어난 것으로 조사됐다.

19일 소상공인시장진흥공단이 영월군 내 소상공인의 매출 변화를 분석한 결과에 따르면, 영화 개봉 이후 4주간 일평균 매출액은 개봉 전 4주 평균과 비교해 35.7% 증가했다.

이번 분석은 영월군 관광 연계 업종 2161개 점포를 대상으로 영화 개봉일인 지난달 4일을 기준으로 전후 4주 간의 KB카드 매출 데이터를 바탕으로 한 것이다.

업종별로는 숙박·음식점업 매출이 52.5% 늘어 증가 폭이 가장 컸다. 뒤를 이어 예술·스포츠·여가서비스업이 37.8% 늘었으며 도소매업은 27.0% 증가했다.

요일별로는 관광 수요가 주말에 집중되며 주말 매출이 68.5% 증가했다. 주중 평일 평균은 22.1% 늘었다.

이 기간 매출은 전년 동기와 비교해서도 16.4% 증가했다. 업종별 전년대비 매출 성장세는 예술·스포츠·여가서비스업이 59.9%로 가장 컸다. 숙박·음식점업은 21.5%, 도소매업은 11.7% 순이었다.

요일별로는 주말이 전년대비 26.1%, 주중은 11.4%로 주말 매출 증가폭이 더 컸다.

소진공은 콘텐츠 흥행이라는 외부 요인이 지역 상권에 미치는 경제적 파급효과를 데이터로 검증한 사례라고 평가하며 오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 공연과 관련해 인근 상권에 미칠 낙수효과와 소상공인 체감 경기를 체계적으로 분석할 계획이다.

인태연 소진공 이사장은 “연구소를 중심으로 급변하는 상권 트렌드와 지역별 주요 이슈에 대응하며 소상공인의 경영 현황을 심층 분석하고자 한다”며 “이번 분석 결과가 지역 상권의 자생력을 높이는 기반이 돼 일시적 특수에 그치지 않고 지속적인 경쟁력으로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.