확대 거시경제금융회의 개최 긴급 바이백·국고채 매입 등 시장안정 조치 시행

[헤럴드경제=배문숙 기자]구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 19일 “외환시장에 각별히 경계감을 갖고 시장 상황을 예의주시하고 있다”며 “원화의 흐름이 펀더멘털과 과도하게 괴리되는 경우 적기 대응하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 오전 서울 은행연합회관에서 ‘확대 거시경제금융회의’를 열어 “국내 금융·외환시장은 중동 상황 발생 이후 변동성이 지속되고 있다”며 이같이 언급했다.

이날 원/달러 환율은 중동 긴장 고조 등에 상승하면서 1500원을 넘어 개장했다. 주간 거래 장중 기준으로 금융위기 때인 2009년 3월 10일(1561.0원) 이후 최고 수준이다.

구 부총리는 “정부와 한국은행, 금융감독원 등 관계기관은 최악의 상황까지 염두에 두고 시장 안정에 총력을 다하는 한편, 국내 시장이 외부충격에도 굳건히 버틸 수 있도록 펀더멘털 강화 노력을 가속화하겠다”고 강조했다.

자본시장과 관련해선 “증시는 인위적 주가 부양을 지양하고, 자본시장의 근본적 체질개선에 박차를 가하겠다”면서 “중복상장을 원칙적으로 금지하기 위한 세부 기준을 올해 2분기 중 의견수렴 등을 거쳐 확정하는 등 주주 보호를 강화하고 코스닥 세그먼트 분리를 위한 규정 정비 등 코스닥 시장의 역동성 제고도 차질없이 추진하겠다”고 덧붙였다.

구 부총리는 “어제(18일) 관련 세법이 국회 법사위를 통과한 국내시장복귀계좌(RIA)와 개인투자용 선물환 매도 상품은 3월중 출시하고, 법 통과 후 후속 입법을 신속히 완료하겠다”고 밝혔다. 이어 “국내투자 복귀시점에 따라 해외주식 양도소득세 공제율이 5월까지 복귀하면 100%, 7월까지 80%, 연말까지 50%로 정해진 만큼, 투자자들이 국내 시장으로 조속히 복귀해 혜택을 온전히 누릴 수 있기 바란다”고 말했다.

글로벌 투자 유입 확대를 위한 제도 개선에도 속도를 내기로 했다. 구 부총리는 “모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 전반의 개혁 조치를 속도감 있게 추진하고, MSCI 및 글로벌 투자기관 대상 소통을 정례화하는 등 편입 여건을 적극 조성하겠다”고 밝혔다.

정부는 MSCI 선진국지수 편입을 위해 외환시장 24시간 개장, 역외 원화결제 시스템 도입, 통합계좌 활용 제고 등을 실시하고 있다.

구 부총리는 채권시장에도 “정부와 한은이 공조해 필요시 긴급 바이백, 국고채 단순매입 등 시장안정 조치를 적기 시행하는 동시에 시장상황에 따라 2분기에도 ‘채권 발행기관 협의체’를 통해 국고채 등 공적채권 발행량을 유연하게 조정하겠다”고 밝혔다.

회의에는 이창용 한국은행 총재, 이찬진 금융감독원장, 권대영 금융위원회 부위원장이 참석했다.