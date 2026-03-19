전재수, 피의자 신분으로 합수본 첫 대면 조사 “아까운 시간 흘러가고 있다…조사 성실히 임할 것”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 통일교 측으로부터 수천만원 상당의 금품을 수수한 혐의를 받는 전재수 더불어민주당 의원이 19일 정교유착 검·경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장) 조사에 앞서 “오늘 조사에 성실히 임하겠다”고 밝혔다.

전 의원은 이날 오전 서울 서초구 서울고검에 마련된 합수본 사무실에 피의자 신분으로 출석하면서 취재진과 만나 “참으로 할 일이 많은데 아까운 시간이 흘러가고 있다”며 “빠른 시일 내에 결론이 나오기를 기대하겠다”며 이같이 말했다. 합수본이 전 의원을 불러 대면 조사하는 것은 이번이 처음이다.

전 의원은 지난 2018년 통일교 측으로부터 한·일 해저터널 건설 등 현안 청탁을 받고 현금 2000만원과 1000만원 상당의 명품 시계를 수수했다는 의혹을 받고 있다. 이 의혹은 윤영호 전 통일교 세계본부장이 지난해 김건희 특검팀(민중기 특별검사)에 2018년부터 2020년 사이 전 의원을 포함해 5명의 정치인에게 금품을 건넸다고 진술하면서 불거졌다.

합수본이 출범하기 전인 지난해 12월 경찰은 이 의혹과 관련해 전 의원을 불러 조사했는데, 당시에도 전 의원은 “명백하게 사실이 아니다. 한·일 해저터널은 부산의 미래를 팔아먹는 것”이라며 혐의를 부인했다.

합수본은 지난달 전 의원의 국회 사무실과 의원실 관계자에 대한 압수수색 영장을 집행했고, 전날(18일)에는 전 의원의 배우자를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 전 의원과 마찬가지로 통일교로부터 금품을 받았다는 의혹을 받는 임종성 전 민주당 의원과 김규환 전 미래통합당 의원에 대한 피의자 조사도 각각 진행한 바 있다.

전 의원은 자신과 관련된 의혹이 불거지자 지난해 12월 해양수산부 장관직에서 물러났고, 이달 13일 부산시장 예비후보에 등록하면서 6·3 지방선거 출마를 공식화한 상태다.