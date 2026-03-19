전재수, 피의자 신분으로 합수본 첫 대면 조사

“아까운 시간 흘러가고 있다…조사 성실히 임할 것”

통일교 측으로부터 한·일 해저터널 건설 사업 추진 등을 대가로 금품을 받은 혐의를 받는 전재수 더불어민주당 의원이 19일 서울 서초구 정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. [연합]
통일교 측으로부터 한·일 해저터널 건설 사업 추진 등을 대가로 금품을 받은 혐의를 받는 전재수 더불어민주당 의원이 19일 서울 서초구 정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=양근혁 기자] 통일교 측으로부터 수천만원 상당의 금품을 수수한 혐의를 받는 전재수 더불어민주당 의원이 19일 정교유착 검·경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장) 조사에 앞서 “오늘 조사에 성실히 임하겠다”고 밝혔다.

전 의원은 이날 오전 서울 서초구 서울고검에 마련된 합수본 사무실에 피의자 신분으로 출석하면서 취재진과 만나 “참으로 할 일이 많은데 아까운 시간이 흘러가고 있다”며 “빠른 시일 내에 결론이 나오기를 기대하겠다”며 이같이 말했다. 합수본이 전 의원을 불러 대면 조사하는 것은 이번이 처음이다.

전 의원은 지난 2018년 통일교 측으로부터 한·일 해저터널 건설 등 현안 청탁을 받고 현금 2000만원과 1000만원 상당의 명품 시계를 수수했다는 의혹을 받고 있다. 이 의혹은 윤영호 전 통일교 세계본부장이 지난해 김건희 특검팀(민중기 특별검사)에 2018년부터 2020년 사이 전 의원을 포함해 5명의 정치인에게 금품을 건넸다고 진술하면서 불거졌다.

합수본이 출범하기 전인 지난해 12월 경찰은 이 의혹과 관련해 전 의원을 불러 조사했는데, 당시에도 전 의원은 “명백하게 사실이 아니다. 한·일 해저터널은 부산의 미래를 팔아먹는 것”이라며 혐의를 부인했다.

합수본은 지난달 전 의원의 국회 사무실과 의원실 관계자에 대한 압수수색 영장을 집행했고, 전날(18일)에는 전 의원의 배우자를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 전 의원과 마찬가지로 통일교로부터 금품을 받았다는 의혹을 받는 임종성 전 민주당 의원과 김규환 전 미래통합당 의원에 대한 피의자 조사도 각각 진행한 바 있다.

전 의원은 자신과 관련된 의혹이 불거지자 지난해 12월 해양수산부 장관직에서 물러났고, 이달 13일 부산시장 예비후보에 등록하면서 6·3 지방선거 출마를 공식화한 상태다.


yg@heraldcorp.com