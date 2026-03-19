[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)가 부산항 터미널 운영사와 함께 제빵 봉사활동을 진행하고 직접 만든 빵을 지역 취약계층에게 전달했다.

부산항만공사는 18일 대한적십자사 부산광역지사에서 ‘BPA 희망곳간 후원사와 함께하는 사랑의 빵 나눔 봉사’를 진행했다고 밝혔다. 이번 활동에는 부산항만공사 임직원과 가족, BPA 희망곳간 후원사인 신선대감만터미널과 한국허치슨터미널 임직원 등 총 35명이 참여했다.

참가자들은 팥빵과 카스텔라 등 총 800개의 빵을 직접 만들고 포장했다. 완성된 빵은 부산지역 BPA 희망곳간 16개소로 전달돼 저소득 아동, 청소년과 어르신 등 취약계층을 위한 간식으로 제공될 예정이다.

BPA 희망곳간은 기업과 시민의 기부로 식료품과 생필품을 채워 지역 취약계층에게 전달하는 부산항만공사의 대표 사회공헌 사업으로, 부산항 인근 부산 및 경남 지역 복지기관 등 16개 운영기관과 협력해 운영되고 있다.

송상근 부산항만공사 사장은 “부산항을 중심으로 함께 성장해 온 항만 연관기업과 임직원 가족들이 지역사회를 위해 마음을 모았다는 점에서 뜻깊은 활동”이라며 “앞으로도 부산항 기업들과 협력해 지역사회와 상생하는 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.