[헤럴드경제=장연주 기자] 영국에서 이혼 절차를 밟던 한 여성이 남편의 암호화폐 비밀번호를 몰래 촬영해 무려 1억8000만 파운드(한화 약 3500억원) 상당의 비트코인을 가로챈 혐의로 소송을 당했다.

16일(현지시간) 영국 데일리메일 등 현지 언론에 따르면, 사업가 핑 파이 위엔(44)은 최근 아내 펀 융 리와 처제를 상대로 고등법원에 소송을 제기했다. 그는 아내가 집안에 비밀 폐쇄회로(CC)TV를 설치해 자신이 숨겨둔 보안 비밀번호를 알아냈다고 주장했다.

사라진 비트코인은 총 2323개로, 현재 가치로 약 1억8000만 파운드(약 3560억원)에 달하는 것으로 전해졌다. 해당 비트코인은 인터넷에 연결되지 않은 ‘콜드 월렛’에 보관, 6자리 핀(PIN) 번호로 잠겨 있었다.

하지만 24개의 단어로 구성된 마스터 비밀번호인 ‘시드 구문(seed phrase)’를 알고 있다면, 다른 기기에서도 지갑을 복원할 수 있다.

위엔은 지난 2023년 7월 큰딸로부터 아내가 비트코인을 훔치려 한다는 사실을 전해 듣고, 집안에 녹음 장치를 설치해 이 같은 사실을 입증할 수 있었다고 밝혔다.

실제로 녹음 파일에는 “비트코인 내가 가져간 거 들킬까”라고 말하는 아내의 목소리와 거액의 자산을 옮긴 것에 대해 자금 세탁 혐의로 경찰에 신고될 가능성을 우려하는 내용도 담겨 있었던 것으로 전해졌다.

위엔은 아내가 처제의 도움을 받아 비트코인을 71개의 다른 블록체인 계좌로 옮겼다고 주장하고 있다.

이 과정에서 위엔은 아내와 대치하다 폭행 혐의로 체포돼 유죄를 선고받기도 했다. 위엔 역시 아내를 절도 혐의로 신고해 그해 12월 체포됐다.

경찰 수색 결과, 집안에서는 10개의 콜드 월렛과 5개의 복구 시드 등이 발견됐다.

현재 홍콩에 거주중인 아내는 진술서를 통해 암호화폐 이체와 관련한 정보에 대해 “아는 바가 없다”며 혐의를 부인하고 있다.

하지만 이 사건을 맡은 재판부는 “제출된 녹취록은 증거로서 결정적이며, 수색 과정에서 비트코인을 빼돌리는 데 필요한 장비들이 발견됐다”고 설명했다. 그러면서 “아내가 자신의 입장을 설명할 기회가 많았음에도 이를 거부하고 있다”고 지적했다.

현재 위엔은 비트코인 반환과 이에 상응하는 금전적 보상을 요구하고 있으며, 아내와 처제가 보유한 모든 암호화폐 자산에 대한 동결 명령도 신청했다.