16일 기준 참가자 9300명 돌파

[헤럴드경제=정윤희 기자] 대학생들의 주식 투자에 대한 관심이 지난 1년 새 크게 높아진 것으로 나타났다. 최근 증시에 유례없는 자금이 유입된 가운데, 청년층 사이에서 일찍부터 자본시장을 이해하고 자산 관리 역량을 키우려는 움직임이 뚜렷해진 결과로 풀이된다.

19일 한국금융지주 자회사 한국투자증권에 따르면, 회사가 현재 진행 중인 대학생 대상 모의투자대회의 참가자 수는 지난 16일 기준 9300명을 돌파했다. 이는 지난해 네 차례 개최된 대회의 평균 참가자 수(5286명) 대비 약 76% 급증한 수치다. 올해 대회 참가 접수가 이달 29일까지 이어지는 점을 고려하면 최종 참가 규모는 더욱 확대될 전망이다.

대학생 참가자의 폭발적인 증가는 주식 시장에 대한 단순한 호기심을 넘어, 스스로 자산을 관리하며 미래를 설계하려는 20대의 인식 변화가 반영된 지표로 해석된다. 실제 한국투자증권이 올해 전국 대학교를 순회하며 진행 중인 ‘한투 캠퍼스 투어’에는 매 회차 수백 명의 학생이 몰리며 자본시장에 대한 뜨거운 관심을 나타내고 있다.

한국투자증권은 이러한 흐름에 발맞춰 대학생들과의 접점을 넓히고 건전한 투자 문화를 정착시키기 위한 다각적인 노력을 기울이고 있다. 매년 정기적으로 개최 중인 대학생 모의투자대회는 참가 성적에 따라 상금과 상장, 채용 연계형 인턴십 기회와 공채 서류 전형 면제 등의 혜택을 얻을 수 있다. 현장 소통형 프로그램인 ‘한투 캠퍼스 투어’ 역시 실전 투자 기법과 자본시장 참여 방법에 대한 심도 있는 설명을 제공한다.

한국투자증권 관계자는 “대학생들이 자본시장에 안정적으로 안착할 수 있도록 온·오프라인을 아우르는 소통 창구를 지속적으로 확대할 계획”이라며 “단순한 투자 경험 제공을 넘어 전문적인 금융 교육과 채용 혜택 등을 통해 청년층의 성장을 적극 지원하겠다”고 말했다.