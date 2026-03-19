[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 20일 15분도시 핵심 시설인 부산어린이복합문화공간 ‘남구도서관 들락날락’을 개관한다고 밝혔다. 시와 남구는 이날 오후 4시 남구도서관 1층에서 박형준 시장을 비롯해 오은택 남구청장, 박수영 국회의원, 시·구의원, 어린이, 학부모 등이 참석한 가운데 개관식을 개최한다.

남구도서관 들락날락은 2024년 부산시 어린이복합문화공간 조성 구·군 공모사업에 선정돼 총 40억원의 사업비가 투입됐다. 독서와 교육, 디지털 체험이 가능한 공간으로 새단장해 친근하고 아동 친화적인 공간으로 탈바꿈했다.

남구도서관 들락날락은 활용도가 떨어지는 도서관 로비 및 지하공간 등 1760㎡의 면적를 활용해 1년여의 사업 기간을 거쳐 어린이들의 문화감수성을 자극하는 학습, 문화, 예술, 디지털 체험 공간으로 조성했다.

지하 1층 전시·체험 공간은 5면형 다면동화 콘텐츠 체험공간이 마련되어 아이들이 동화 속 세계를 입체적으로 경험할 수 있으며, 1층 디지털 라운지 & 북카페에는 로비의 미디어아트 조형물과 월(Wall)이 방문객을 맞이하고, 인공지능(AI) 로봇 ‘루카’가 책을 읽어주는 어린이동화 체험공간이 운영된다.

2층 학습·커뮤니티 공간은 온 가족이 함께 즐길 수 있는 스마트테이블, 인공지능(AI) 바둑로봇, 닌텐도 게임공간을 갖추었으며, 4층 스마트 강의실은 전자칠판과 태블릿을 활용해 영어 및 코딩 교육 등 미래 인재 양성을 위한 맞춤형 프로그램을 제공하는 공간으로 조성했다.

시는 지역 거점 공공도서관인 남구도서관에 들락날락이 조성됨으로써 도서관이 책을 읽는 전통적인 공간에서 가족 친화적인 복합공간으로 거듭나고 학교 밖 공교육 확충에도 이바지할 것으로 기대하고 있다.

남구도서관 들락날락 운영시간은 화요일에서 토요일까지는 오전 9시에서 오후 6시까지, 일요일은 오전 9시부터 오후 5시까지이다. 매주 월요일과 법정공휴일은 휴관이다.