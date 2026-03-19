[헤럴드경제=장연주 기자] 이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 2주 연속 상승해, 7개월 만에 60%대를 회복했다는 여론조사 결과가 19일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 9~13일 전국 만 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 60.3%로 집계됐다.

이는 직전 조사 대비 2.1% 포인트 상승한 수치다.

또 부정 평가는 35.0%로 2.1% 포인트 하락했고, ‘잘 모른다’는 응답은 4.7%였다.

이 대통령의 지지율이 60%대를 회복한 것은 지난해 7월 이후 약 7개월 만이다.

리얼미터는 이번 조사결과에 대해 “중동 사태로 국제 유가가 급등하고 물가 불안이 커진 상황에서 정부가 ‘석유 최고가격제’와 ‘조기 추경’ 등 민생 안정 대책을 신속히 내놓은 점이 지지율 상승 요인으로 작용한 것 같다”고 분석했다.

지역별로는 대전·세종·충청이 64.5%로 8.6% 포인트 상승하며 가장 큰 폭의 오름세를 보였다.

이어 서울은 59.8%로 5.0% 포인트 상승했으며, 인천·경기는 60.7%, 부산·울산·경남은 53.7%로 각각 상승했다.

반면 광주·전라는 84.1%, 대구·경북은 41.8%로 소폭 하락했다.

연령별로는 60대(64.9%)와 20대(49.8%)에서 각각 9.2% 포인트, 8.8% 포인트 상승하며 지지율 반등을 이끌었다.

반면 40대는 64.2%로 6.6% 포인트 하락했고, 70대 이상도 54.2%로 소폭 감소했다.

한편, 이번 조사는 무선 자동응답 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0% 포인트다.