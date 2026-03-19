美 몰튼과 MOU 원료 공급망 다변화·비용 경쟁력 강화 기대

[헤럴드경제=정경수 기자] 포스코퓨처엠이 메탄가스를 활용해 흑연을 생산하는 기술을 기반으로 천연흑연 음극재 개발에 나선다. 광산 채굴에 의존하던 기존 방식에서 벗어나 원료 공급망과 가격 경쟁력을 동시에 확보하겠다는 전략이다.

포스코퓨처엠은 지난 11일 서울 강남구 코엑스에서 미국 몰튼과 메탄가스를 활용한 천연흑연 음극재 원료 공동개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 19일 밝혔다.

몰튼은 메탄가스를 열분해해 흑연을 생산할 수 있는 기술을 보유한 기업으로, 미국 캘리포니아에 본사를 두고 있다.

이번 협약에는 홍영준 포스코퓨처엠 기술연구소장과 케빈 부쉬 몰튼 최고경영자, 캘럽 보이드 최고기술책임자 등이 참석했다.

양사는 포스코퓨처엠의 음극재 기술과 몰튼의 메탄가스 기반 흑연 생산 기술을 결합해 신규 원료 공급망 구축에 나설 계획이다. 몰튼이 메탄가스를 열분해해 흑연을 생산하면, 포스코퓨처엠은 이를 자회사 퓨처그라프를 통해 구형흑연으로 가공한 뒤 세종공장에서 천연흑연 음극재를 생산하는 구조다.

메탄가스를 활용한 흑연은 광산 채굴 방식 대비 금속 불순물 함량이 낮아 정제 공정을 줄일 수 있다. 이에 따라 생산 비용 절감 효과가 기대된다. 또한 열분해 과정에서 발생하는 수소를 전력 생산이나 포스코의 수소환원제철 공정에 활용하는 등 그룹 차원의 시너지 창출도 가능하다.

홍 소장은 “기존에는 광산 채굴 흑연에 의존했지만, 양사의 기술 결합을 통해 새로운 방식으로 핵심 원료를 확보하게 됐다”며 “공급망 다변화와 비용 절감을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.

한편, 포스코퓨처엠은 포스코그룹의 자원·소재 역량을 기반으로 음극재 원료 공급망 내재화를 추진하고 있다. 천연흑연 음극재는 그룹 차원에서 아프리카 등지의 흑연 원광을 확보해 자회사 퓨처그라프에서 구형흑연으로 가공하는 체계를 구축 중이며, 인조흑연 음극재는 제철 공정에서 발생하는 콜타르를 활용한 석탄계·석유계 코크스를 원료로 사용하고 있다.