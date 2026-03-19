- 제2차 섬 가꾸기 종합계획 수립…2035년까지 4조 투입 97개 과제 추진

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 앞으로 10년 동안 4조원을 투입해 도내 29개 섬을 경제적으로 풍요롭고 문화가 살아 숨 쉬며, 누구나 살고 싶어 하는 생태 섬으로 가꿔 나아간다.

도는 ‘제2차 충청남도 섬 가꾸기 종합계획(2026∼2035)’을 최근 수립하고, 본격 추진에 나선다고 19일 밝혔다.

섬 가꾸기 종합계획은 ‘충청남도 섬 가꾸기 지원에 관한 조례’에 따라 5년 마다 수립하는 법정 계획으로, 도내 29개(무인도 격렬비열도 1개 포함) 섬을 대상으로 한다.

이번 종합계획의 기본 방향은 ▷친환경 가치 제고 ▷섬 자생력 강화 ▷거버넌스 전환 ▷조화로운 성장 등이다.

이를 위한 비전은 ‘지속 가능한 미래 성장, 충남 모두의 섬’으로 설정했다.

4대 목표는 ▷누구나 살고 싶은 ‘정주 섬’ ▷활기차고 풍요로운 ‘경제 섬’ ▷문화와 매력이 살아 있는 ‘문화 섬’ ▷사람과 자연이 공존하는 ‘생태 섬’ 등이다.

12대 추진 전략으로는 ▷사각지대 없는 삶의 질 보장 ▷수산 활동 생산 기반 강화 ▷매력있는 관광 기반 조성 △자연스러움을 유지하는 생태계 관리 ▷제약없는 서비스 제공 ▷지역 순환형 공동체 경제 구성 ▷콘텐츠 및 자산 기반 관광 상품 활성화 ▷기후변화 대응형 친환경 정책 기반 ▷안전하고 쾌적한 환경 조성 ▷교류 기반 관광 협력 체계 조성 ▷자연과 공존하는 환경 조성 등을 내놨다.

핵심 사업은 ▷연륙·연도교 건립 ▷섬 주민 여객선 기본 운임 ▷섬 마을 LPG 시설 구축 사업 ▷섬 수산물 가공 주민소득 증대 ▷친환경 에너지 기반 지역 이익 공유 사업 ▷해양레저지구 지정 및 연계 산업 활성화 ▷해안 산책로 정비 및 조성 ▷섬 자산 기반 체험 프로그램 운영 ▷섬 해양쓰레기 정화 ▷갯벌 생태계 복원 등 10개를 내세웠다.

이와 함께 ▷K-드론 배송 상용화 사업 ▷격렬비열도 국가관리연안항 접안시설 조성 ▷장고도 명장섬 오토캠핑장 조성 ▷원산도 해양레저센터 건립 ▷도비도-난지도 해양관광복합단지 조성 등도 중점 추진한다.

추진 사업은 97개이며, 오는 2035년까지 투입하는 사업비는 4조 204억원이다.

총 사업비 가운데 80%에 달하는 3조 2057억원은 민간 자본을 유치하고, 나머지는 국비와 지방비로 충당한다.

부문별 투입 사업비는 ▷정주·생활 4681억원 ▷산업·경제 1263억원 ▷문화·관광 3조 3807억원 ▷환경·생태 453억원이다.

단계별로는 오는 2030년까지 2조 4964억원을 투입해 가시적인 성과를 올린다.

전형식 도 정무부지사는 “이번 종합계획은 개발을 넘어, 보전과 개발이 조화를 이루는 ‘충남형 섬 발전 모델’을 정립하는데 중점을 뒀다”며 “정부의 섬 정책에 선제적으로 대응하고, 시군 및 전문가와의 협력 체계를 구축해 섬 주민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 낼 것”이라고 말했다.