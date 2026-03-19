[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 김정민이 과거 전 남자친구와의 갈등으로 ‘꽃뱀’ 낙인이 찍히고, 활동까지 중단하게 된 심경을 털어놨다. 그는 결국 법적 대응에 나서 ‘무죄’ 판결을 받았고, 전 남자친구는 ‘유죄’로 밝혀졌지만 스캔들로 인한 파장은 그의 인생에 큰 타격을 입혔다.

김정민은 18일 유튜브채널 ‘특종세상-그때 그 사람’에 출연해 “전 남자친구와의 스캔들로 방송을 쉬게 됐다”며 당시 상황을 직접 설명했다.

김정민은 “데이트 비용, 이사비, 월세, 여행비 등을 이유로 1억원을 요구받았다”며 “납득하기 어려워 거절하자 협박이 시작됐다”고 밝혔다.

그런데 이후 상황은 더 악화됐다.

그는 “두려운 마음에 돈을 돌려주고 관계가 정리된 줄 알았지만, 재회를 거절하자 3억, 5억까지 금액이 계속 커졌다”고 털어놨다.

결국 김정민은 먼저 법적 대응에 나섰다.

재판결과 상대는 협박 등의 혐의로 징역형의 집행유예를 선고 받았고, 김정민은 무죄로 사건이 마무리됐다.

하지만 해당 사건의 여파는 길에 이어졌다.

김정민은 “혼인 빙자, 꽃뱀 등 입에 담기 힘든 비난이 이어졌다”며 “재판 결과가 나오기도 전에 이미지가 크게 훼손돼 회복이 어려울 것 같다는 생각이 들었다”고 회고했다.

그는 이어 “그 이후로도 방송활동은 사실상 중단된 상태”라며 현재까지 이어진 공백에 대한 아쉬움을 드러냈다.

현재 김정민은 요가와 명상, 자격증 준비 등을 병행하며 새로운 삶을 모색 중이다.

누리꾼들은 “상대가 유죄 판결까지 났는데 왜 피해자가 낙인을 감당해야 하냐”, “사건보다 악플이 더 무섭다”, “이제라도 제대로 알려져 다행”, “연애도 신중해야”, “안타깝지만 이미지 실추는 어쩔 수 없는듯” “시간이 걸려도 복귀하길 바란다” 등 다양한 반응을 보였다.