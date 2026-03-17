[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대는 지난 16일 대학 동산관 대회의실에서 한국이민재단과 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 국내 체류 외국인과 이민자의 한국 사회 적응을 지원하고 사회통합프로그램의 효율적인 운영과 발전을 도모하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 ▲법무부 사회통합프로그램 기본소양평가 시행을 위한 장소 제공 및 운영 지원 ▲사회통합교육 관련 프로그램 운영 지원 및 홍보 ▲기타 양 기관이 상호 협약 목적에 부합한다고 판단하는 협력 사항 등에 대해 긴밀히 협력하기로 했다.

특히 계명문화대는 사회통합프로그램 기본소양평가의 원활한 운영을 위해 시험 장소 제공과 운영 지원을 담당하고 한국이민재단은 사회통합교육 프로그램 운영과 홍보를 맡아 외국인 교육 활성화를 추진할 계획이다.

박승호 계명문화대 총장은 “이번 협약을 통해 외국인과 이민자의 한국 사회 적응을 지원하고 지역사회와 연계한 사회통합 교육 활성화에 기여할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 다양한 협력을 통해 외국인 교육과 정착 지원에 지속적으로 힘쓰겠다”고 밝혔다.

정영부 한국이민재단 사무총장은 “이번 협약으로 사회통합프로그램 기본소양평가를 보다 안정적으로 운영할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “더 많은 수험자를 수용할 수 있는 환경 조성으로 수험자 만족도 또한 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 계명문화대는 2025년부터 사회통합프로그램 교육(2025년 기준 158명 이수)과 기본소양평가를 꾸준히 운영하고 있다.