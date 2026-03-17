[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경산시립합창단은 오는 26일 오후 7시 30분 영남대 천마아트센터 그랜드홀에서 ‘제33회 정기연주회’를 개최한다.

이번 공연은 새롭게 취임한 우성규 상임지휘자의 첫 공식 무대로, 경산시립합창단의 새로운 출발과 음악적 비전을 시민들에게 선보이는 뜻깊은 시간이 될 예정이다.

우성규 상임지휘자는 계명대 성악과와 동 대학원에서 합창 지휘를 공부한 뒤 미국 오클라호마시티대(Oklahoma City University)에서 합창 지휘 석사과정을 우수한 성적으로 졸업했다.

귀국 후 광주대에서 합창 지휘 박사학위(DMA)를 취득했다. 대구시립합창단, 포항시립합창단, 창원시립합창단 등을 객원 지휘하며 다양한 무대 경험을 쌓았고 국내외 합창경연대회에서 대상과 지휘자상을 수상하는 등 지휘자로서 음악성과 역량을 인정받아 왔다.

이번 정기연주회의 중심 작품은 창작 칸타타 ‘동방의 빛’으로, 합창과 오케스트라, 국악이 함께 어우러지는 대규모 편성이 돋보인다.

이날 공연에는 국악 소리꾼 김진아와 배우 손성호가 각각 소리와 나레이션으로 작품의 서사를 이끌며 경산시립합창단을 중심으로 아산시립합창단, 경산교육지원청 청소년합창단이 함께 무대에 올라 장대한 합창의 울림을 선사한다.

경산시립교향악단의 연주에 대금·피리·가야금 등 국악기와 국악 타악기가 더해져 한국적인 색채가 돋보이는 풍부한 음악적 구성을 선보일 예정이다.

공연은 무료며 티켓링크에서 오는 24일 12시까지 예매 가능하다. 보다 자세한 정보는 경산문화관광재단 누리집에서 확인할 수 있다.

경산시립합창단 관계자는 “이번 정기연주회는 우성규 상임지휘자의 취임을 기념하는 공연이자 합창과 오케스트라, 국악이 함께하는 대규모 무대로 시민들에게 특별한 음악적 감동을 선사할 것”이라며 “많은 시민들이 공연장을 찾아 장대한 합창의 울림을 함께 느끼길 바란다”고 말했다.