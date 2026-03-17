21일부터 명동아트브리즈‘K-PASS’프로그램 정식 운영...K-라이프·K-뷰티·K-푸드 3종 패키지 구성 명동아트브리즈 온·오프라인 채널 및 주요 관광거점 활용 홍보 총력

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 BTS 광화문 공연 시기에 맞춰 글로벌 팬들이 한국 문화를 체험할 수 있는 ‘K-패스(PASS)’ 프로그램을 선보인다.

프로그램은 명동아트브리즈가 마련해 오는 21일 진행된다.

‘K-패스’는 △K-라이프(LIFE) △K-뷰티(BEAUTY) △K-푸드(FOOD) 세 가지 테마를 한 번에 체험할 수 있는 프로그램이다. 오는 21일 오후 2시부터 5시까지 약 3시간 동안 진행되며 참가비는 1인당 2만5천원이다. 회당 정원은 20명이다.

관광객 누구나 참여할 수 있으며, 포스터에 안내된 그림무늬(QR코드)를 통해 온라인으로 신청하거나 명동아트브리즈(남대문로 52-20)에 방문 신청하면 된다.

프로그램은 한국 문화의 다양한 매력을 느낄 수 있도록 꾸렸다. ‘K-라이프’에서는 한국 전통 공예 소재인 자개로 ‘나비 모양 키링’을 만드는 공예 클래스가 진행된다. 참가자들은 영롱한 자개 조각을 직접 배열하며 한국 전통 공예의 아름다움을 손끝으로 느낄 예정이다. 완성된 작품은 기념품으로 소장할 수 있다.

이어 ‘K-뷰티’에서는 전문 강사와 함께하는 퍼스널컬러 맞춤 클래스가 진행된다. 참가자들은 개별 피부 톤과 분위기에 어울리는 색상을 진단받고, 최신 미용 도구와 기법을 활용해 자신에게 어울리는 포인트 메이크업을 배울 수 있다. ‘K-푸드’에서는 체험 후 허기를 달래줄 다과가 준비된다. 참가자들은 식혜와 약과 등을 맛보며 여유를 즐길 수 있다.

구는 앞으로 명동아트브리즈 공식 홈페이지와 인스타그램을 통해 매월 ‘K-패스’프로그램 일정을 안내하고, 호텔과 관광안내소 등에 홍보물을 비치해 더 많은 관광객이 참여할 수 있도록 할 계획이다.

명동아트브리즈는 지하 3층부터 지상 6층까지의 규모를 갖춘 복합문화공간이다. 구는 K-패스 프로그램이 대한민국 관광의 중심인 명동에서, 한국 문화의 매력을 널리 알리는 효자 프로그램으로 자리매김하길 기대하고 있다.

김길성 중구청장은 “이번 K-PASS 프로그램을 통해 명동을 찾는 관광객들이 K-문화의 다양한 매력을 경험하길 바란다”고 전했다.