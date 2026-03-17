[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 행정부가 미국의 봉쇄로 에너지난을 겪는 쿠바에 문제 해결을 위해선 대통령이 물러나야 한다고 압박했다는 보도가 나왔다.

미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 16일(현지시간) 미국과 쿠바 간 대화 내용을 잘 아는 복수의 소식통을 인용, 트럼프 정부가 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령의 사퇴를 협상 진전의 조건으로 올렸다고 전했다.

미국이 디아스카넬 대통령이 집권하는 한 쿠바와는 어떠한 합의도 할 수 없다는 압박을 했다는 것이다.

미국은 사회주의 혁명을 일으킨 피델 카스트로의 이념을 고수하는 일부 고위급 관료의 퇴진과 정치범 석방도 요구한 것으로 알려졌다.

다만 여전히 쿠바 실세로 군림하는 카스트로 가문에 대해선 어떠한 조치도 요구하지 않은 것으로 전해졌다.

NYT는 미국의 이러한 요구가 상징적 인물은 축출하는 한편 공산정권은 그대로 남겨두는 조치로, 정권교체보다는 정권 순응을 강요한 트럼프 정부의 대외정책 기조와도 맞물린다고 분석했다.

미국은 베네수엘라에서도 니콜라스 마두로 대통령은 축출했지만, 부통령이었던 델시 로드리게스를 임시 대통령으로 내세웠다.

트럼프 대통령은 마두로 대통령 축출 후 쿠바를 다음 표적으로 두고 수위 높은 압박을 해왔다.

트럼프 행정부의 봉쇄 속 에너지 위기를 겪고 있는 쿠바에는 이날 전 지역에 정전이 발생하기도 했다.

쿠바 에너지광산부는 엑스(X·옛 트위터)에서 국가 전력 시스템의 “완전한 단절”이 발생했다고 밝히며 현재 원인을 조사 중이라고 했다. 쿠바 국영전력청(UNE)도 전력 시스템이 완전히 끊겼으며 이는 “국가전력망의 완전한 가동 중단”에 따라 발생했고, 현재 긴급 복구 작업에 착수했다고 전했다.

이런 가운데 트럼프 대통령은 쿠바에 대한 ‘인수’ 가능성도 내비쳤다.

트럼프 대통령은 “나는 쿠바를 접수하는 영광을 누리게 될 것으로 확신한다”고 했다.