삼성전자에 “삼성은 세계 최고” SK하이닉스서 ‘젠슨♡SK하이닉스’ 서명

[헤럴드경제=이원율 기자]젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 자사 연례 개발자회의에 함께 한 삼성전자와 SK하이닉스 전시장을 연이어 찾아 “완벽”, “세계 최고” 등의 찬사를 아끼지 않는 등 깜짝 반응을 보였다.

황 CEO는 16일(현지시간) 오후 5시께 미국 캘리포니아주 새너제이 컨벤션 센터에서 개막한 ‘GTC 2026’의 삼성전자 전시장을 찾아 조상연 DSA 총괄부사장에게 양사 관계를 놓고 “훌륭한 파트너십”이라며 “삼성은 세계 최고”라고 찬사했다.

조 부사장이 황 CEO에게 최근 양산하기 시작한 고대역폭메모리(HBM)4의 코어다이를 내보이며 “이것은 현존하는 세계 최고의 HBM4”라고 소개하자 황 CEO는 “승인해야겠습니다. 승인이 필요한가요?”라고 물으며 제품에 서명했다.

황 CEO는 이어 삼성 파운드리(반도체 수탁생산)에서 제조하는 추론 전용 그록(Groq) 칩의 웨이퍼와, 베라루빈 플랫폼에도 연달아 서명했다.

HBM4 코어다이에는 ‘어메이징 HBM4!’라는 글귀, 그록 칩 웨이퍼에는 ‘그록 슈퍼 패스트’라고 썼다.

그는 서명과 환담을 마친 후 “가자(Go), 삼성”을 외치며 “다음이 다가오고 있다. 아이디어가 더 많이 생겼다”고 말하며 전시장을 나섰다.

황 CEO는 이어 5시30분께 SK하이닉스 전시장을 찾았다.

그는 최태원 SK그룹 회장과 환담하며 “여러분들은 완벽하다”며 “당신들이 자랑스럽다”고 했다.

그는 SK하이닉스의 HBM4와 서버용 저전력 메모리 모듈 ‘소캠2’가 탑제된 베라루빈칩 시제품 여백에 ‘젠슨♡SK하이닉스’라는 글귀를 쓰고 서명했다.

이번이 GTC 첫 방문인 최 회장은 지난 2월 실리콘밸리에서 황 CEO와 ‘치맥’ 회동을 가졌다. 이어 한 달여 만에 다시 만나 파트너십을 이어가는 흐름이다.

최 회장은 전시장을 이동하던 중 황 CEO 딸인 매디슨 황 엔비디아 제품 마케팅 총괄을 만나 인사도 나눴다.

황 CEO가 삼성전자와 SK하이닉스를 연이어 방문한 일은 인공지능(AI) 시대를 이끄는 엔비디아 생태계에서 메모리와 파운드리 등 양사가 차지하는 위상이 높다는 것을 보여주는 것으로 분석된다.

황 CEO는 이날 미국의 메모리 반도체 회사 마이크론 전시장도 방문한 것으로 전해졌다.

황 CEO가 이처럼 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 남다른 애정을 보인 가운데, 최근 투자은행(IB) 골드만삭스 또한 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 상향 조정하는 움직임을 보였다. AI용 HBM과 범용 메모리 반도체 가격 상승으로 실적이 급증할 것으로 예상된다는 이유에서였다.

골드만삭스는 지난 11일 삼성전자 목표주가를 20만5000원에서 26만원으로 올렸다. 올해 영업이익 전망치는 기존 181조원에서 239조원, 내년 영업이익 전망치는 170조원에서 231조원으로 올려 잡았다.

SK하이닉스의 목표주가는 120만원에서 135만원으로 상향했다. 강력한 메모리 시장 호황을 누릴 것으로 전망해 올해 영업이익 전망치는 169조원에서 202조원, 내년 영업이익은 154조원에서 194조원으로 조정했다.