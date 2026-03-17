일상의 감동, 육아를 함께하는 기업 꿈비가 맘마존 육아가전 체험단 ‘에디터 11기’를 모집한다고 17일 밝혔다.

‘에디터’는 육아 현장에서 꿈비의 제품을 직접 사용해본 부모들이 진솔한 경험을 공유하고, 제품 구매를 고민하는 소비자들에게 실질적인 정보를 전달하는 소비자 참여형 프로그램이다. 평소 육아 소통에 적극적이고 개인 소셜미디어(SNS)를 운영하는 부모라면 누구나 지원할 수 있다.

이번 ‘에디터 11기’는 맘마존 필수 가전으로 자리 잡은 ‘젖병세척기 3세대 UV PRO’와 전용 세제 등을 직접 체험하고 공유하는 활동으로 운영된다. 선정된 에디터들은 약 8주간 실제 육아 환경에서 제품을 사용하며 느낀 생생한 후기와 활용 노하우를 콘텐츠로 제작하게 된다.

특히 에디터들의 활동을 통해 전달되는 실사용 피드백은 추후 꿈비의 신제품 개발 및 서비스 개선 과정에 소중한 데이터로 활용될 예정이다.

모집 기간은 3월 17일부터 3월 23일까지이며, 활동 종료 후 우수한 성과를 보인 참여자에게는 감사의 의미를 담은 추가 혜택도 제공된다.

꿈비 관계자는 “꿈비 공식 서포터즈는 소비자의 생생한 목소리를 통해 브랜드의 신뢰도를 높이고, 고객과 함께 더 나은 육아 환경을 만들어가는 소통 창구”라며, “꿈비와 함께 진정성 있는 육아 이야기를 나누고 싶은 분들의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 전했다.

에디터 11기 신청 방법 및 활동에 관한 자세한 내용은 꿈비 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.