17일 울산시-케이앤제이피엠㈜ MOU 550억원 투입, 연간 2만톤 규모 생산

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 지역 첨단 정밀화학 기업인 케이앤제이피엠㈜이 반도체 및 디스플레이 공정용 초고순도 세정제의 국산화를 위해 울산에 대규모 생산시설을 신설한다.

서성준 케이앤제이피엠㈜ 대표이사와 김두겸 울산시장은 17일 울산시청 본관 7층 시장실에서 ‘초고순도 피엠(PM) 생산공장 신설 투자양해각서(MOU)’를 체결하고 울산 지역에 첨단 화학 소재 산업의 거점을 조성하기로 했다.

피엠(PM)은 프로필렌 글리콜과 모노메틸 에테르가 결합된 유기 용매로 ▷반도체 공정의 세정제와 감광액(PR) 용매 ▷디스플레이 공정용 세정제 등을 아우른다.

케이앤제이피엠㈜은 이번 협약에 따라 550억원을 투입해 울산 온산국가산업단지 내 7038㎡ 부지에 연간 2만톤 규모의 초고순도 피엠(PM) 생산공장을 오는 6월 착공해 내년 5월 준공할 예정이다.

이번 투자로 창출되는 30명의 신규 일자리는 울산 시민을 우선 고용하기로 했으며, 울산시는 차질 없는 사업 진행을 위해 적극적으로 행정 지원을 하기로 했다.

이번 신설 공장은 국내 최초로 피엠(PM) 원재료 반응부터 정제까지 전 공정을 내재화하는 생산시설로, 독자적인 정제 기술을 통해 99.999% 이상의 초고순도 제품을 생산해 외산에 의존하던 반도체 소재 공급망을 강화할 것으로 기대된다.

서성준 케이앤제이피엠㈜ 대표이사는 “인공지능(AI) 반도체 시장의 급성장과 함께 국내산 초고순도 케미컬 피엠(Chemical PM) 시장도 전망이 좋은 만큼, 이번 투자를 통해 울산이 세계 반도체 소재 및 화학 물류의 핵심 거점으로 도약하는 데 기여하겠다”고 말했다.

케이앤제이피엠㈜은 극동유화와 재원산업의 합작법인으로 삼성전자와 SK하이닉스의 웨이퍼 공정에 사용되는 사전도포제 및 세정제인 초고순도 피엠(PM) 공급을 위해 설립됐다.