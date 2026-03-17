[헤럴드경제=이원율 기자]이란의 새 최고 지도자가 된 ‘강경파’ 모즈타바 하메네이가 미국측 미사일 공습 당시 집 앞 마당에 나가 있었기에 살아남았다는 보도가 나왔다.

영국 유력 매체 텔레그래프는 16일(현지시간) 이란 내부에서 나온 고위 인사의 음성 녹취를 토대로 하메네이가 지난달 28일 미국과 이스라엘의 테헤란 공습 당시 마당을 걷고 있었다고 전했다.

하메네이 일가의 거처와 집무실 일대로 탄도미사일 3발이 날아온 시간은 당일 오전 9시32분이다.

이런 가운데, 모즈타바는 불과 몇 분 전 “무언가를 하기 위해” 집밖으로 나갔다고 한다.

그의 부친 아야톨라 알리 하마네이를 포함, 가족 6명과 이슬람혁명수비대(IRGC) 사령관, 군 지휘관 등이 당시 폭격으로 숨졌다.

이 녹취는 하메네이 의전실 총괄인 마자헤르 호세이니가 지난 12일 테헤란 인근에서 열린 고위 성직자, IRGC 사령관 회의에서 폭격 당시 상황을 설명한 음성이 유출된 것이라고 텔레그래프는 전했다.

녹취에서는 남성의 목소리가 3분40초간 이어진다. 텔레그래프는 이와 관련, 개별 검증을 마쳤다고 설명했다.

텔레그래프가 이 녹취를 영어로 번역해 보도한 데 따르면 하메네이는 공습 당시 고위 안보 관계자들과 회의를 하려고 모여있다가 사망했다. 모즈타바의 부인과 아들도 거처 일대에서 머물던 중 사망했다.

당시 모즈타바가 가까스로 살아남은 데 대해선 “신의 뜻은 모즈타바가 마당에 나가서 무언가를 한 뒤 돌아와야 한다는 것이었다”고 호세이니가 말했다.

호세이니는 “미사일이 건물을 타격했을 때 그는 밖에 있다가 위층으로 올라가고 있었다”며 “그의 부인인 하디드 여사는 그 자리에서 순교했다”고 했다.

모즈타바는 이 과정 중 다리에 부상을 입었다고 호세이니는 전했다.

한편 모즈타바는 최근 IRGC 사령관 출신의 초강경 인사 모흐센 레자이(72)를 군사고문으로 임명했다.

자신보다 15살 많은 ‘이슬람 혁명 세대’의 초강경 인사를 최고지도자의 최측근 자리에 앉힌 것이다.

이는 미국·이스라엘과 외교가 아닌 군사적 수단으로 승부를 가리겠다는 뜻을 선언한 것으로 분석된다. 또, 혁명수비대 총사령관 출신에게 전쟁 중 군사·안보 중책을 맡겨 전쟁을 직접 수행하는 혁명수비대에 대한 통제력을 강화하려는 의도로도 풀이된다.

레자이는 27세였던 1981년 이라크와 전쟁 중 혁명수비대 총사령관으로 임명, 1997년까지 16년간 자리를 지켜 최장수 총사령관으로 재임한 인물이다.