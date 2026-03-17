[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 스포츠과학전공 김석규 교수가 제72회 대한체육회 체육상 연구부문에서 최우수상을 수상했다고 17일 밝혔다.

대한체육회 체육상은 대한민국 체육 발전에 공헌한 인물에게 수여하는 상으로, 이번 연구부문 최우수상은 한국체육학회의 추천을 통해 선정됐다.

김석규 교수는 스포츠산업경영, 스포츠정책, 스포츠관광 및 스포츠이벤트 분야를 중심으로 연구 활동을 이어왔다. 지난 20년간 SSCI 국제학술지 24편, 기타 국제학술지 2편, KCI 학술지 50여 편 등 총 76편 이상의 연구 논문을 발표했다.

주요 연구 분야는 국제·메가 스포츠이벤트의 경제·사회적 효과, 스포츠관광 및 개최지 이미지, 관람객 행동과 소비의도, 스포츠조직의 공정성·리더십, 코치-선수 관계와 심리적 웰빙, 스포츠산업 정책 효과 분석 등이다.

최근에는 디지털 전환, e스포츠, 빅데이터 등 스포츠산업 환경 변화를 반영한 연구를 수행하며 중·장기 스포츠정책 방향을 제시하고 있다.

2005년부터 문화체육관광부, 국민체육진흥공단 등 공공기관 연구과제에 참여했으며 KUSF 학생선수 두드림 프로그램(2022~2024년) 연구에는 연구책임자로 참여했다.

김석규 교수는 유도 국가대표 선수 출신으로, 아시안게임과 아시아선수권대회 등에 출전한 후 대학 스포츠 지도자로 활동했다.

이후 중국 북경체육대학교에서 스포츠산업·경제 분야 박사학위를 취득하고 미국 조지아대학교 초빙연구원을 역임했다.

현재는 국가스포츠정책위원회 민간위원, 국민체육진흥공단 기금운용심의위원, 한국올림픽성화회 부회장 등을 맡고 있다.

이번 수상에 앞서 동국대 학술상(연구부문, 2020년), 올림픽성화회 연구상(2023년)을 수상한 바 있으며 1994년에는 히로시마 아시안게임대회 입상으로 대통령 표창장을 받았다.

김석규 교수는 “스포츠가 단순한 경기를 넘어 산업과 정책, 지역발전의 핵심 동력이 될 수 있음을 연구를 통해 증명하고 싶었다”며 “앞으로도 현장과 학문을 잇는 연구로 한국 체육학의 발전에 기여하겠다”고 말했다.