[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 극한기상으로 인한 비정형 산불 위험 증가에 대비하고 도심지역 산불 대응 역량을 강화하기 위해 이달 16일 오전 9시부터 3시간 동안 지역 내 인왕산 일대에서 산불 대응 합동훈련을 실시했다.

2023년 인왕산 산불과 같은 유사 상황에 신속 대응하기 위해 실전 중심 훈련으로 이뤄졌다.

인왕산 개미마을에서 기차바위 정상 구간까지 산불 상황을 가정한 가운데 서대문소방서가 주관했으며 유관기관이 참여해 협력 대응 체계를 점검했다.

기후변화로 건조 일수가 증가하고 돌풍 등이 빈번해지며 산불이 점차 예측하기 어려운 형태로 발생하고 있다. 도심 인접 산림에서 발생한 화재는 주거지로 확산할 가능성이 커 생활권 중심의 대응 체계 구축이 더욱 요구된다.

이날 서대문구는 개미마을 인근에서 산불이 발생해 능선을 따라 확산하는 상황을 가정하고 신속한 진화와 확산 저지를 위한 현장 대응훈련을 펼쳤다.

인력 투입, 장비 운용, 지휘 체계 운영 등 실제 진화 중심으로 대응 절차를 집중 점검했다.

특히 산림 인접 주거지역의 특성을 고려한 ‘도심형 산불 지휘·전술’을 적용해 현장 대응 능력을 강화하고 기관 간 협업 체계를 점검하는 데 중점을 두었다.

이성헌 구청장은 “도심 인접 산림에서의 산불은 주민 안전과 직결돼 선제 대응이 중요하다”며 “앞으로도 유관기관과 긴밀히 협력해 도심형 산불 대응 체계를 지속해서 강화하겠다”고 말했다.

이달 20일에는 봉원사를 기점으로 안산 봉수대에 이르는 구간에서 이 같은 ‘도심지역 맞춤형 산림화재 대응훈련’을 실시할 계획이다. 자세한 내용은 서대문구청 푸른도시과로 문의하면 된다.