[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)와 부산정보산업진흥원(BIPA)이 16일 부산항만공사 본사에서 ‘부산항 AI 스마트항만 경쟁력 확보 및 상호협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

부산항만공사는 이번 협약을 계기로 양 기관이 보유한 전문성, 연구지원 체계를 공유하고, 부산항을 인공지능(AI) 경쟁력을 확보한 거점 항만으로 조성하는데 협력하기로 했다.

이를 위한 양 기관 간 업무협약 핵심 내용으로는 ▷AI기반 스마트항만 및 디지털 항만 조성을 위한 공동 기획․실증 및 확산 ▷항만․물류 분야 AI데이터 기반 기술 및 서비스 협력 ▷디지털․AI기업 육성 및 기술사업화 지원 협력 ▷전문인력 양성 및 교육 프로그램 공동 운영 ▷국비 및 공모사업 공동 기획과 참여 ▷협력 체계 구축 및 공동 행사 등이 있다.

이번 협약을 통해 부산정보산업진흥원과 실증기반 부산항 관련 공동 국가 연구기획 추진, 지역 전문 기술 기업육성 등으로 부산항 AI 대전환 추진을 뒷받침할 계획이다.

송상근 BPA 사장은 “이번 업무협약을 통해 부산항을 기반으로 부산이 인공지능 기술이 결합된 글로벌 명품 해양 AI 허브 도시로 도약할 수 있도록 부산정보산업진흥원과 함께 적극 노력하겠다”라고 말했다.