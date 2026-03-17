신안산선 개통 시 여의도 1시간 이내 접근 가능… 출퇴근 수요 흡수 예상

올해 서해선 완전 개통 시작으로 신안산선 본선·향남 연장 등 대형 교통 호재 잇따라

철도 교통망 확충으로 서울 접근성이 획기적으로 개선된 수도권 지역들이 이른바 ‘서울 옆세권’으로 불리며 부동산 시장의 상승세를 주도하고 있다. 지하철 개통이 물리적 거리를 좁히는 것을 넘어, 심리적 거리까지 단축시키며 서울 생활권 편입을 가속화하고 있기 때문이다.

대표적인 사례가 경기도 구리시와 남양주 별내지구다. 지난 2024년 8월, 서울 지하철 8호선 연장선인 ‘별내선’이 개통되면서 이들 지역은 잠실 등 서울 강남권까지 20~30분대에 이동이 가능해졌다. 이러한 교통 혁명은 즉각적인 집값 상승으로 이어졌다.

이에 대규모 철도 개통을 앞둔 화성시 남양뉴타운이 새로운 서울 옆세권으로 주목받고 있다. 특히 우미건설이 공급하는 ‘화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이’는 잇따른 철도 호재의 최대 수혜 단지로 꼽히고 있다.

‘화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이’가 위치한 남양뉴타운은 올해와 내년에 걸쳐 수도권 서남부 교통의 대동맥이 될 핵심 노선들이 잇따라 개통을 앞두고 있다. 우선, 올해 서해선 복선전철의 미연결 구간이었던 ‘서화성~원시’ 구간이 개통을 앞두고 있다. 해당 구간이 연결되면 단지 인근 화성시청역에서 김포공항, 고양 대곡 등 수도권 서부 핵심 지역으로 환승 없이 한 번에 이동할 수 있게 된다.

여기에 향후 신안산선도 개통을 준비 중이다. 신안산선은 경기도 화성 남양뉴타운에서 출발해 광명, 서울 구로, 영등포를 거쳐 여의도까지 이어지는 노선이다. 향후 개통 시 화성시청역에서 서울 여의도까지 1시간 이내에 도달 가능해진다. 최근에는 향남까지 연장 계획을 발표하면서 경기 서남부권의 교통망이 더욱 촘촘하게 연결될 전망이다.

이를 바탕으로 서울 도심 업무지구로의 출퇴근 시간이 획기적으로 단축됨에 따라, 서울의 높은 집값을 피해 넘어오는 3040 직장인 수요를 대거 흡수할 것으로 전망된다.

‘화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이’는 입주 시점에 이러한 대형 교통 호재를 바로 누릴 수 있다는 점에서 실수요자들의 관심이 높다. 철도 개통 시기와 입주 시기가 비슷한 시점에 맞물려 있기 때문이다. 이를 기반으로 입주 직후부터 편리한 서울 출퇴근 환경을 누릴 수 있는 것이 강점으로 꼽히고 있다.

분양 관계자는 “수도권 지역의 부동산 시장에서 서울 직결 노선 개통은 지역 가치를 바꾸는 강력한 요인으로 작용한다” 며 “서해선 완전 개통과 신안산선 호재 등 대형 교통호재 수혜지로 남양뉴타운이 주목받으면서 견본주택을 찾는 수요는 물론 계약을 문의하는 수요도 늘어나고 있는 추세다”라고 전했다.

한편, ‘화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이’는 합리적인 분양가 상한제 적용 단지로, 현재 선착순 동호지정 계약을 진행 중이다. 경기도 화성시 남양읍 남양리에 들어서는 단지는 지하 2층~지상 24층, 6개 동, 전용면적 84㎡ 총 556가구 규모로 조성된다.

남양뉴타운 내에서 5년 만에 선보이는 단지인 점과 분양가 상한제가 적용돼 합리적인 가격 경쟁력을 갖추고 있는 것이 특징이다. 남양뉴타운에 들어서는 단지의 전용 84㎡ 분양가는 약 4억 원대에 책정돼 있다.

한편, ‘화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이’의 견본주택은 경기도 안산시 단원구 고잔동에 위치해 있다.