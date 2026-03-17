- 대구 최상급지 수성구 범어동… 영리치 수요 늘지만 소형 주거상품 부족

- ‘어나드 범어 주거형 오피스텔’ 공급 본격화에 대구 일대 영리치 관심 집중

대구 하이엔드 주거문화의 새 기준을 제시한 ‘어나드 범어’가 소형 주거상품인 단지 내 주거형 오피스텔 공급을 본격화하면서 시장의 관심이 집중되고 있다.

특히 수성구 범어동은 지역 최상급지 입지로 불리며 기존 자산가 외에도 최근 시장에서 영향력을 키우고 있는 ‘영리치(Young Rich)’ 발길이 꾸준히 이어지고 있지만, 이들의 니즈를 충족시킬 수 있는 하이엔드 소형 주거상품이 부족한 상황이어서 이번 공급에 대한 관심은 더욱 커질 것으로 보인다.

기본적으로 수성구와 범어동은 소형 주거상품 자체가 많지 않은 곳으로 통한다. 실제 부동산R114에 따르면 대구 수성구 아파트 가운데 전용 60㎡ 이하 소형 면적이 차지하는 비중은 23.4%로 나타났다. 수성구의 대치동이라 불리는 범어동의 경우는 더 심각해 전용 60㎡ 이하 소형 비중이 7%에 불과했다.

여기에 수성구의 경우는 신축 단지의 희소성이 높다는 점도 어나드 범어 오피스텔에 대한 기대감을 키우고 있다. 실제 2025년 말 기준 대구 수성구 아파트는 12만 3,316가구로 집계됐는데, 이 중 준공 5년 미만 신축 단지는 전체 아파트의 12% 수준이다. 이는 대구 전체 평균(13%)보다 낮은 수준이다.

한 업계 관계자는 “수성구 범어동의 신축 소형 주거상품 희소성이 갈수록 부각되고 있는 만큼 어나드 범어 오피스텔 공급에 대한 영리치들의 관심은 그 어느 때보다 높았던 상황”이라며 “어나드 범어는 주거형 오피스텔 역시 하이엔드 상품성을 바탕으로 공급될 예정인 만큼 본격적인 공급이 시작되면서 관심이 더욱 집중될 것으로 보인다”고 말했다.

한편 이번에 공급을 본격화한 어나드 범어 주거형 오피스텔은 2~4인 가구 거주가 가능한 전용 84㎡ 단일 평형으로 구성될 예정이다.

특히 이번 오피스텔은 단지에서도 동대구로 벤처밸리네거리 코너에 위치한 랜드마크 동에 들어서 탁 트인 조망과 개방감을 확보한 점이 눈길을 끈다. 또한 오피스텔 동은 대규모 커튼월 입면 디자인이 적용돼 랜드마크 가치를 강화한 점도 주목할 만하다.

내부 설계는 공간 활용성과 주거 편의성을 높인 것이 눈에 띈다. 약 2.6m의 높은 천정고를 적용해 개방감을 높였으며, 타입별로는 판상형 구조와 ‘ㄷ’자형 동선의 LDK 주방, 드레스룸 등을 적용해 동선 효율과 수납공간을 강화했다.

여기에 포스코이앤씨의 대표 스마트홈 플랫폼 ‘The Sharp AiQ Home’이 적용돼 편리한 주거 생활도 누릴 수 있다. 해당 시스템은 스마트폰 앱과 연동해 조명, 난방, 환기, 가전 등 집 안의 다양한 기능을 제어할 수 있는 통합 플랫폼으로, 이를 통해 안전 시스템이나 에너지 관리 기능, 택배 알림, 공지사항 확인 등의 서비스도 이용할 수 있다.

이와 함께 오피스텔 역시 수성구 범어동 1번지라는 상징성을 갖춘 만큼 우수한 입지 여건이 눈길을 끈다. 동대구로와 가까운 범어동 중심 생활권에 위치해 있으며 범어역과 동대구역을 통해 대구 주요 지역으로 이동이 편리한 교통 환경을 갖추고 있다. 여기에 향후 대구 도시철도 4호선 벤처밸리네거리역(계획) 개발 기대감도 더해지면서 일대 주거 가치에 대한 관심이 이어지고 있다는 평가다.

또한 범어초, 경신중, 경신고 등 학군과 수성구청역 학원가가 가까워 교육 여건이 좋고, 현대시티아울렛, 범어먹거리타운, 신세계백화점 등의 주요 문화·편의시설과 야시골공원 등의 녹지시설도 인접해 생활 편의성이 높다는 평가다.

어나드 범어 주거형 오피스텔에 대한 보다 자세한 내용은 홈페이지와 견본주택 현장 방문을 통해 확인할 수 있으며, 견본주택은 대구광역시 수성구 황금동 일원에 마련돼 있다.