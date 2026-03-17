[헤럴드경제=이원율 기자]미국·이스라엘과 이란 사이 전쟁으로 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하 기대감이 옅어지며 16일(현지시간) 국제 금값도 온스당 5000달러 밑으로 하락했다.

로이터 통신에 따르면 미 동부시간 기준 이날 오후 1시31분 금 현물 가격은 온스당 993.42달러다. 전 거래일보다 0.5% 하락한 숫자다.

금값이 온스당 5000달러선 밑으로 떨어진 일은 지난달 20일 이후 약 한 달만이다.

뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 금 선물 종가는 5002.20달러였다. 전 거래일보다 1.2% 하락했다.

이란 전쟁 시작 후 국제유가 상승으로 인해 인플레이션 압력이 커지면서 금리 인하 기대감이 후퇴하고 있다. 그 결과 또 다른 안전자산인 미 국채 수익률에 대한 기대가 커지면서 금을 비롯한 귀금속 가격이 하락하는 흐름인 것으로 풀이된다.

RJO퓨처스의 밥 해버콘 수석 시장전략가는 “유가 상승이 인플레이션 상승으로 이어지고, 중앙은행들은 이에 6개월 전만큼 금리 인하에 적극적이지 않을 것이라는 기대가 금 가격에 부정적으로 작용하고 있다”고 분석했다.

그는 다만 “시장 진입을 기다리는 대기 자금은 상당한 상황”이라며 금값이 다시 온스당 6000달러로 오를 것이라는 기대감이 있다고 덧붙였다.

시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리 선물 시장은 연준이 오는 17~18일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과 금리를 현 3.50~3.75%로 동결할 확률을 90%로 반영했다.

오는 6월까지 금리를 동결할 확률도 77%로 반영했다. 이는 한 달 전 31%에서 껑충 뛴 수준이다.

한편 미 경제매체 CNBC는 이란 전쟁 발발 후 14일 만에 비트코인 가격은 8%가량 올랐다고 14일 보도했다.

월스트리트저널(WSJ)은 가상화폐 업계에서도 이란 전쟁에 힘입어 새로운 유가 추종 가상화폐도 주목받고 있다고 전했다.

기존 원자재 시장에서도 원유 선물이 활발하게 거래되고 있지만, 이를 추종하는 가상화폐는 장 마감 없이 주 7일, 24시간 거래가 가능한 것이 특징이다.