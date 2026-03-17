아이돌보미 160여 명 참여…심폐소생술·하임리히법 실습 중심 교육 진행 온열·한랭질환 대응부터 응급처치까지 현장 대응 역량 강화 교육

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 지난 14일 성북구청에서 아이돌보미 160여 명이 참여한 가운데 ‘아이돌보미 집담회(2차)’를 개최했다.

성북구가족센터가 주최한 이번 집담회는 아이돌보미의 현장 대응 역량을 높이고 돌봄 아동의 안전을 강화하기 위해 마련됐다.

교육은 온열질환과 한랭질환의 증상 및 대응 방법, 심폐소생술과 하임리히법 이론 교육으로 구성됐으며 실제 상황을 가정한 실습 중심 교육으로 진행됐다.

이날 교육에서는 참여한 아이돌보미 전원이 심폐소생술과 하임리히법 실습에 직접 참여해 응급상황 발생 시 신속하고 정확하게 대응할 수 있는 실질적인 대응 능력 향상에 중점을 뒀다.

아이돌봄지원사업은 맞벌이·다자녀·질병 등으로 양육 공백이 발생한 가정에 아이돌보미가 직접 방문해 돌봄 서비스를 제공하는 사업이다. 양육자의 돌봄 부담을 줄이고 아동이 안전하게 성장할 수 있도록 지원하는 돌봄 서비스다.

이승로 성북구청장은 “아이돌보미는 돌봄 아동의 안전과 건강을 가장 가까이에서 지키는 중요한 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 실습 중심 교육과 지속적인 역량 강화를 위한 교육을 꾸준히 추진하겠다”고 말했다.

성북구는 올해 아이돌보미 집담회를 총 6회 운영할 계획이다. 아이돌보미의 전문성과 현장 대응 능력을 높이기 위한 교육을 지속적으로 추진할 예정이며 다음 교육은 4월에 진행된다.