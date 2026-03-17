3월 26일 온라인 특강… 서울대‧고려대 대입전형자문위원 김원석 교사 강연 2028학년도 대입 준비 방향 설명… 실시간 질의응답 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 2028학년도 대입제도 변화에 대비하기 위해 오는 3월 26일 오후 7시에 온라인 대입전략 특강을 개최한다.

이번 특강은 평소 참여가 어려운 직장인 학부모의 편의를 고려해 저녁 시간대에 온라인 방식으로 운영된다.

특히, 서울대·고려대 대입전형자문위원으로 활동 중인 공교육 진학 전문가 김원석 교사(인천하늘고)를 초빙해 고교학점제 시행 이후의 교육과정 변화와 2028학년도 대입제도 개편 흐름을 중심으로 대입 준비 방향을 설명하는 강연을 진행할 예정이다.

강의는 교육포털 ‘강동 미래온(ON)’을 통해 실시간으로 송출되며 80분간 진행된다. 이후 약 40분 동안 실시간 채팅을 통해 궁금한 점을 해소할 수 있는 질의응답 시간도 마련된다.

학부모뿐 아니라 학생 등 대입제도에 관심이 있는 누구나 참여할 수 있으며, 신청은 교육포털 ‘강동 미래온(ON)’을 통해 할 수 있다.

또한 교육 정보 접근이 어려운 친선도시 주민도 참여할 수 있도록 해 지역 간 교육 정보를 나누는 기회가 될 것으로 기대된다.

이수희 강동구청장은 “대입제도 개편에 대한 정확한 이해는 학생의 진로 설계에 중요한 출발점이 된다”며 “이번 특강이 수험생과 학부모 모두에게 도움이 되기를 바란다”고 밝혔다.